Le 15 Year Old Black River Casks est l'expression par excellence du rhum vieilli d'Appleton Estate, et il arrive tout juste un an après le relancement de la marque en 2020, qui présentait un nouvel emballage mieux adapté à la nature haut de gamme de l'ensemble des produits d'Appleton Estate. Ce nouveau rhum rend hommage à la Black River qui coule dans la vallée de Nassau en Jamaïque, et prend naissance à la source à laquelle nous nous approvisionnons en eau filtrée au calcaire pour créer tous les rhums Appleton Estate.

Créé par la maître-assembleuse Joy Spence, sommité du monde des spiritueux qui célèbre cette année son 40e anniversaire de carrière à la distillerie, le rhum Appleton Estate 15 Year Old Black River Casks révèle des arômes d'amande grillée et de noisette délicate, suivis de notes d'écorce d'orange intense et de riche vanille, et de subtiles touches de café moyennement torréfié et de mélasse. D'une robe cuivrée rehaussée de reflets couleur miel doré, sa finale est longue et crémeuse.

Pour ce mélange, Spence et son équipe sélectionnent chaque fût avec soin. « Le rhum 15 ans d'âge que nous avons créé est un mélange rare de rhums distillés en alambics à repasse et à colonnes, ce qui lui procure une finale riche et soutenue », explique Joy. « On obtient une finale délicatement épicée, fruitée et subtilement boisée, reflet des terres luxuriantes et fertiles parcourues par la Black River, ici, dans la vallée de Nassau. »

Conformément à l'indication de vieillissement minimal sur toutes les bouteilles d'Appleton Estate, le rhum 15 ans d'âge est vieilli pendant au moins 15 ans, ce qui lui confère un goût plus doux et plus charpenté. Les rhums Appleton Estate vieillissent près de trois fois plus vite dans le climat tropical de la Jamaïque que les spiritueux vieillis dans des climats plus frais, ce qui leur permet de développer des saveurs plus riches et plus amples en moins de temps. Avec raffinement et élégance, ce 15 ans d'âge se démarque par la grâce conférée par le vieillissement. Mais ce n'est pas qu'aux compétences techniques impliquées dans la distillation, le vieillissement et l'assemblage qu'il doit son élégance.

« Nous cultivons tous les ingrédients qui entrent dans la composition de chaque fût de notre rhum », poursuit Spence. « De la canne à sucre que nous cultivons nous-mêmes, à l'eau de notre source filtrée par le calcaire, chaque étape est soigneusement contrôlée pour aboutir à un rhum magnifique. »

La Black River, le cœur de la Jamaïque, est l'âme des rhums Appleton Estate. Le calcaire purifie les eaux de pluie qui circulent dans le sol et prennent une saveur moelleuse, une particularité apportant un profil unique à la fermentation de notre mélasse et à la distillation.

Black River Casks incarne toutes les caractéristiques des autres rhums Appleton Estate, mais à un degré encore plus élevé. Black River Casks est un rappel du terroir d'Appleton Estate. Élaboré à partir de canne à sucre récoltée dans la luxuriante et fertile vallée de Nassau où se trouve la distillerie, et entièrement vieilli dans la chaleur tropicale de la Jamaïque, ce spiritueux traduit l'essence de l'île, y compris l'âme passionnée des artisans qui le créent.

Nouveauté très haut de gamme de la collection Appleton Estate, le 15 Year Old Black River Casks est à déguster nature ou sur glace.

Pour plus d'information : www.appletonestate.com et www.camparigroup.com.

À PROPOS DU DOMAINE APPLETON ESTATE

Niché au coeur de la Jamaïque, dans la magnifique et luxuriante vallée de Nassau, se trouve le domaine Appleton Estate. Depuis plus de 265 ans, nous fabriquons des rhums authentiques de grande qualité en faisant appel à des traditions qui se sont transmises de génération en génération. De la canne à sucre au cocktail, nos rhums encensés par la critique sont façonnés par l'environnement, les ingrédients et le savoir-faire uniques à notre distillerie. La combinaison de notre terroir, avec son climat rêvé, son sol fertile et sa topographie, de l'eau de source naturelle utilisée pour la fermentation et la distillation, et de nos méthodes de vieillissement, permet de produire des rhums délicieux et vivants, profonds et vibrants, offrant des saveurs et des arômes complexes. La collection de rhums Appleton Estate inclut le rhum Signature, le rhum 8 Year Old Reserve, le rhum 12 Year Old Rare Casks, le rhum 15 Year Old Black River Casks et le rhum 21 Year Old Nassau Valley Casks. Des éditions limitées, telles que le rhum 30 Year Old Jamaica et le rhum 50 Year Old Jamaican Independence Reserve, mettent de l'avant l'illustre inventaire de rhums vieillis du domaine. De plus, en 2017, le domaine Appleton Estate a lançait le rhum Joy Anniversary Blend, un rhum vieilli pendant 25 ans et offert en édition limitée pour souligner le 20e anniversaire de Joy Spence à titre de première femme maître-assembleuse de l'industrie des spiritueux.

À propos de Campari Canada

Campari Canada est le prolongement national de Campari Group, un chef de file du secteur des boissons alcoolisées. Campari Canada agit à titre de propriétaire, importateur et marchand d'un portefeuille diversifié composé de plus de 30 marques de renommée internationale présentes dans toutes les catégories de spiritueux de prestige. Mentionnons entre autres Forty Creek Distillery Ltd., une entreprise canadienne de spiritueux reconnue pour sa gamme de whiskys primés, à la fois complexes et accessibles. Comptant sur l'installation de Forty Creek située à Grimsby, en Ontario, servant à la fois d'usine d'embouteillage et d'entrepôt, et sur le siège social de l'entreprise situé au cœur du Liberty Village de Toronto, un quartier en plein essor, Campari Canada dispose d'un portefeuille de marques de renommée internationale comprenant Aperol, Appleton Estate, Bulldog Gin, Campari, Cinzano, Forty Creek, Grand Marnier, Glen Grant, SKYY, Espolòn, et Wild Turkey.

À propos de Campari Group

Davide Campari-Milano N.V., ainsi que ses filiales (« Campari Group »), est un acteur majeur du secteur mondial des boissons, présent dans plus de 190 pays, avec des positions de premier plan en Europe et dans les Amériques. Campari Group a été fondé en 1860 et est aujourd'hui le sixième joueur mondial de l'industrie des spiritueux haut de gamme. Le portefeuille de Campari Group, qui compte plus de 50 marques, comprend des spiritueux (son activité principale), des vins et des boissons non alcoolisées. Ses marques de renommée internationale comprennent Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey® et Grand Marnier®. Le Groupe Campari, dont le siège social est situé à Sesto San Giovanni, en Italie, possède 22 usines dans le monde et dispose de son propre réseau de distribution dans 22 pays. Campari Group emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001. Pour plus d'informations : www.camparigroup.com. Veuillez consommer nos marques de manière responsable.

