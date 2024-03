MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) est fier de dévoiler le maillon technologique du projet Maïa , Croissance inclusive , une plateforme collaborative Web qui met en contact les grandes entreprises et les femmes entrepreneures afin de les intégrer dans les chaînes d'approvisionnement. Cette première au pays symbolise une nouvelle ère de croissance inclusive dans les échanges commerciaux au Canada, créant un écosystème dynamique où les entreprises menées par des femmes sont soutenues dans leur développement d'affaires, grâce à l'innovation et à la technologie.

La plateforme Web pour femmes : une première au Canada

La plateforme combinera des appels d'offres sur invitation, un annuaire des entreprises dirigées par des femmes, une page vitrine pour promouvoir leurs produits et services et des mises en relation facilitées par l'intelligence artificielle. Également, elle assurera une agilité accrue pour trouver rapidement de nouveaux fournisseurs tout en mettant de l'avant les initiatives en matière de diversité et d'inclusion. Le projet Maïa offrira par ailleurs de la formation et du développement professionnel continu, ainsi que du maillage.

« Nous sommes très fiers de ce projet qui réunit des forces économiques de tout le pays pour faciliter l'insertion des entreprises appartenant à des femmes dans les chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises. À terme, nous aurons également contribué à transformer notre économie et notre société pour les rendre plus justes et plus inclusives. Bref, tout le monde y gagne ! » indique Ruth Vachon, présidente-directrice générale, RFAQ.

« Soutenir les femmes est plus que la bonne chose à faire, c'est la chose intelligente à faire pour soutenir notre économie. Le lancement du projet de croissance inclusive de la Maïa aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les femmes entrepreneures de tout le pays, et les effets du projet vont se faire sentir à l'échelle nationale en aidant les entrepreneurs diversifiés et appartenant à des femmes à se faire remarquer par les grandes entreprises. Des partenaires comme le Réseau des femmes d'affaires du Québec nous aident à accroître l'immense contribution des femmes à notre économie et à réduire les défis auxquels elles sont encore confrontées, et je suis fière de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat de notre gouvernement, qui a réalisé ces investissements essentiels », exprime l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise du Canada.

À propos du projet Maïa

Le projet Maïa vise à accélérer le développement de 750 entreprises dirigées par des femmes issues de milieux divers en améliorant leurs capacités d'accès au marché par le biais de formations, de réseaux structurés et d'activités d'établissement de relations. En outre, le projet sensibilise 50 grandes entreprises à l'importance de la diversité des fournisseurs et les aide à mettre en œuvre des initiatives équitables sur les fronts économiques et sociaux.

Le projet a reçu un financement de 3,9 M$ par la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), une initiative du gouvernement du Canada, et voit le jour grâce au soutien de nombreux partenaires tels que EY, Banque de développement du Canada (BDC), Women's Enterprise Organizations of Canada (WEOC), dont font partie WE-BC, AWE, WESK, WECM, PARO, NLOWE et WBNB, le Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council (CAMSC), la Chambre de commerce gaie et lesbienne du Canada (CGLCC), Inclusive Workplace and Supply Council of Canada (IWSCC), le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), le Center for women in Nova Scotia, Groupe 3737 et le magazine Premières en affaires, des organisations œuvrant auprès des entrepreneures, partout au pays.

Pour plus d'information sur le projet Maïa : Le RFAQ amorce son projet pancanadien Maïa, Croissance inclusive, grâce à l'appui du gouvernement fédéral RFAQ

Maïa en ligne : https://maiaconnex.com/

Accès utilisateur à la plateforme : mai 2024

À propos du RFAQ

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Ces 11 dernières années, le RFAQ intensifie ses actions en misant sur la diversité des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures afin qu'elles décrochent des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures. Notre contribution collective à l'inspiration, à la connexion et à la propulsion des entrepreneures et des femmes d'affaires du Québec est consolidée grâce au soutien indéfectible et structurant de cinq partenaires piliers : la Banque de Développement du Canada (BDC), Desjardins, Exportation et Développement Canada (EDC), EY et Investissement Québec.

Pour plus d'Information sur le RFAQ : Réseau des Femmes d'affaires du Québec RFAQ

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Renseignements: Contacts médias : Gabrielle Landry, Conseillère principale, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514 688-5837, [email protected]