Le retour en force de la formule habituelle du Tour CIBC Charles-Bruneau : un pari gagné ! - Une somme de 4 100 00 $ amassée pour la 26e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau

La Fondation Charles-Bruneau tient également à remercier les 70 enfants qui ont été jumelés aux cyclistes participants, ainsi que les six héros de parcours qui ont gentiment accepté de s'impliquer cette année. Leur histoire est un flambeau d'espoir, un exemple de résilience et une source d'inspiration qui encouragent et motivent les participants à pédaler année après année :

Arianne Martineau , 18 ans -- héroïne du parcours de Québec ;

, 18 ans -- héroïne du parcours de Québec ; Étienne Lusignan, 16 ans -- héros du parcours de Sherbrooke ;

Laurent Larivière, 9 ans -- héros du parcours Découverte Boucherville ;

Lyanna Massé, 7 ans -- héroïne du parcours de Gatineau ;

Zoé Boyer-Pelletier, 6 ans -- héroïne du parcours de la Gaspésie ;

Mathyas Grenier, 12 ans -- héros du parcours à distance.

En bref -- Tour CIBC Charles-Bruneau 2022

26 e édition

Une somme amassée de 4 100 000 $

12 différents parcours

Un total de 1028 participants impliqués dans la collecte de fonds -- UN RECORD !

670 cyclistes inscrits aux parcours en présence

cyclistes inscrits aux parcours en présence

115 cyclistes inscrits au parcours à distance

cyclistes inscrits au parcours à distance

243 supporteurs inscrits pour participer à la collecte de fonds seulement

Plus de 2345 km

Plus de 250 bénévoles

Plus de 70 familles

familles Depuis le premier Tour en 1995, c'est plus de 40 M$ de dollars qui ont été amassés

Citation

« Le montant amassé grâce à cette 26e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau est significatif. Il prouve que malgré les deux années de pandémie que nous venons de traverser, le Tour a encore sa place dans le cœur de nos partenaires, donateurs et participants. C'est avec beaucoup d'émotion que je souligne le dévouement et l'engagement de tous. C'est un baume au cœur de constater que nous sommes unis pour cette cause tellement importante : guérir les enfants atteints de cancer au Québec. C'est un rendez-vous l'an prochain pour la 27e édition ! »

- Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« La Banque CIBC est fière d'appuyer la Fondation Charles-Bruneau et son ambition de donner à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison possible en participant au Tour CIBC Charles-Bruneau d'année en année. Au cours des 16 dernières années, notre banque a eu l'honneur d'être le partenaire principal de ce défi cycliste d'exception et de rouler aux côtés d'autres Québécoises et Québécois déterminés à avoir une incidence positive à long terme sur nos collectivités. Le Tour occupe une place spéciale dans le cœur du personnel de la Banque CIBC. Cette année encore, le dévouement dont ont fait preuve les cyclistes, les bénévoles et les donateurs pour assurer la réussite de l'événement ont été une grande source d'inspiration. Au nom de la Banque CIBC, je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont donné de leur temps ou qui ont fait un don dans le cadre de l'édition de cette année. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où plus personne n'aura à craindre un diagnostic de cancer. »

- Rosa Trunzo, vice-présidente, région du Québec, Banque CIBC

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis ses débuts en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 40 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

