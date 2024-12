LE RETOUR DES TRAINS À LA GARE LUCIEN-L'ALLIER DÈS DEMAIN

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Exo est heureux d'annoncer le retour des trois lignes de trains à la gare Lucien-L'Allier. Les lignes concernées par ce retour sont les suivantes :

Ligne 11 - Vaudreuil / Hudson , dès le 21 décembre 2024; Ligne 12 - Saint-Jérôme, dès le 23 décembre 2024; Ligne 14 - Candiac , dès le 23 décembre 2024.

La gare Lucien-L'Allier : un accès direct au centre-ville

Le retour des trains à la gare Lucien-L'Allier offre un accès direct au centre-ville de Montréal pour les usagers des lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac.

Ligne 12 Saint-Jérôme

Le service de trains reprendra à la gare Lucien-L'Allier dès le 23 décembre 2024, à l'exception des trains 180 et 187, dont la reprise du service est toujours prévue au printemps 2025.

Le train 180 de 7h30 continuera de terminer son trajet à la gare Parc ;

Le train 187 de 17h35 débutera son trajet à la gare Parc, comme c'est le cas actuellement.

Une gare modernisée pour une expérience client améliorée

La modernisation de la gare Lucien-L'Allier progresse avec plusieurs éléments déjà complétés. Une marquise en bois, est en place afin d'offrir une protection contre les intempéries, rendant l'attente plus confortable et agréable pour les usagers. Les quais d'embarquement, ajustés pour une meilleure accessibilité, sont également opérationnels, tout comme les nouvelles sorties de secours, renforçant ainsi la sécurité des installations.

Certains travaux restent à finaliser, dont l'ajout de tuiles podotactiles sur les quais et la mise à jour de la signalétique intérieure et extérieure. De plus, le prolongement de la voie numéro 6 sera complété au printemps 2025.

Une fois l'ensemble des travaux achevés, exo procèdera à l'inauguration officielle.

Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Notez que le retour des trains n'occasionne aucune modification d'horaire.

