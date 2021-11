La vision culinaire du Drift est celle du Chef Anthony Walsh , en partenariat avec Oliver & Bonacini Hospitality, et du tout nouveau Chef de Cuisine Jamie MacAuley (du restaurant Coda Ramen). Ayant vu le jour et grandi en Nouvelle-Écosse, chef Jamie cumule aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience derrière les fourneaux, dont près de 10 ans auprès du célèbre chef cuisinier Bernard Casavant. Tout récemment, chef Jamie a été propriétaire et gérant de l'établissement Coda Ramen, dans le North End d'Halifax.

« Drift, c'est ma déclaration d'amour à la Nouvelle-Écosse et aux Maritimes, raconte le chef Anthony Walsh. J'ai toujours été fasciné par l'abondance de la nature dans la région, qu'on parle du maquereau ou du flétan, des chanterelles ou de l'incroyable camerise. Je suis choyé de pouvoir cuisiner avec ces magnifiques ingrédients et de les faire connaître d'une manière nouvelle et, peut-être, inattendue. »

Proposant chaque jour déjeuner, dîner et souper, le menu du Drift est une sélection réfléchie de classiques des Maritimes avec un zeste d'originalité. Au dîner et au souper, les invités pourront déguster différents plats : Escalope Digby et hochepot d'aiglefin ($28) avec haricots beurre, pommes de terre, poireaux et pain brun; Pâté au homard façon Yarmouth ($38) avec rutabagas au beurre, estragon et pois; Poulet rôti et râpure ($27) avec panais, champignons et pommes de terre Klondike; Agneau à la néo-écossaise ($42) avec pommes de terre au sésame et navets sucrés à l'ail.

Le menu déjeuner du Drift sera quant à lui tout autant adapté aux réunions d'affaires matinales qu'aux festins décontractés du dimanche, notamment grâce aux pains, pâtisseries et viennoiseries de la chef pâtissière exécutive Cori Osborne, aux fruits frais aux couleurs éclatantes et aux plats d'œufs copieux. Les plats déjeuners qui voleront la vedette seront notamment le Pudding végétalien aux graines de chia ($11) avec noix de coco, baies d'argousier et avoine grillée; le Pain doré brioché ($17) avec crème anglaise à la cassonade et baies de camerise préservées; et le Full Drift ($23), qui réunit en une seule assiette œufs, bacon fumé, boudin, pommes de terre, tomates à la diable, champignons, fèves au lard et toasts.

Mise au point par une équipe de mixologues talentueux, la liste de cocktails du Drift est composée de classiques intemporels et de créations inspirées par les ingrédients locaux. L'offre de boissons est complétée par une carte des vins affichant plus de 100 bouteilles sélectionnées avec soin de manière à trouver un équilibre parfait entre les vins locaux hors pair et les classiques renommés, sans oublier les vins biologiques et biodynamiques.

Imaginés par le Studio Munge, le salon et le bar du Drift adoptent un design moderne typique de la côte est, inspiré par les particularités historiques, culturelles et marines de la région. Ce lien avec le territoire se manifeste notamment par une œuvre artistique locale, un plafond de planches à feuillures rappelant la coque d'un bateau ainsi que des teintes et des matériaux sobres, comme du cuir robuste, des murs en noyer et du granite cannelé.

Flanquée par deux foyers à chaque extrémité de la pièce, une salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 90 personnes incite à la conversation et aux interactions. Une terrasse au bord de l'eau, aménagée en salon décontracté, ouvrira quant à elle ses portes au printemps 2022.

Le Drift sera ouvert sept jours par semaine, de 7 h à tard en soirée. Afin d'assurer la santé et la sécurité de la clientèle et du personnel, le Drift adoptera une politique de preuve vaccinale stricte et exigera le respect de certaines autres mesures comme le port du masque à l'intérieur. Pour connaître les renseignements les plus à jour, comme les heures d'ouverture, les menus et les protocoles relatifs à la COVID-19, veuillez consulter le site drifthalifax.com .

Site Web : drifthalifax.com/

Instagram : @drifthalifax

Facebook : @DriftHfx

À propos du chef Anthony Walsh

Anthony Walsh, au nombre des chefs cuisiniers canadiens les plus en vue, est chef exécutif corporatif pour Oliver & Bonacini Hospitality. Dans le cadre de ses fonctions, M. Walsh supervise la direction culinaire de toutes les propriétés du vaste portefeuille O&B, lequel comprend des restaurants, des espaces événementiels et une division de services de traiteur. Avant d'occuper ce poste, M. Walsh a été chef exécutif de l'emblématique restaurant canadien Canoe. La direction, le savoir-faire culinaire incomparable et la vision unique de la gastronomie canadienne qu'il y a apportés ont tous contribué à l'ascension fulgurante de cet établissement sur la scène gastronomique du pays. Tout au long de sa carrière, M. Walsh a reçu des critiques élogieuses des médias nationaux et internationaux et a reçu de nombreux prix, dont des médailles d'or des Saveurs du Canada, de Black Box, du Salon Culinaire et de l'Ontario Hostelry Institute. Il a été invité vedette au restaurant new-yorkais James Beard House et a cuisiné pour plusieurs grands dignitaires, notamment le premier ministre canadien Brian Mulroney, le président américain George Bush et la princesse Diana. En 2016, il a été nommé chef cuisinier de l'année par le magazine Foodservice & Hospitality, ainsi que l'une des personnalités les plus influentes de la Ville-Reine par le magazine Toronto Life.

À propos de Queen's Marque

Queen's Marque, conçu, développé et exploité par The Armour Group, est un nouveau quartier urbain situé au bord de l'eau, dans un secteur historique au cœur du centre-ville d'Halifax. Une fois entièrement ouvert, Queen's Marque offrira des résidences et des espaces de bureau haut de gamme, une grande variété de commerces de restauration, plus de 6 900 m² d'aires publiques, une importante collection d'œuvres d'art et, en son centre, le Muir, un hôtel élégant typiquement néo-écossais.

SOURCE Drift

Renseignements: Pour plus d'informations, pour lire des entrevues ou pour obtenir des images à haute résolution, veuillez communiquer avec : Rebecca Spence, Oliver & Bonacini Hospitality, [email protected], 416-485-8047, poste 2248; Nicole Amiel, tartanbond, [email protected], 416-436-5185