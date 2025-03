Ses 25 transporteurs membres peuvent ainsi offrir une connectivité avion-train pour quatre destinations du réseau ferroviaire de l'ÖBB.

SINGAPORE et VIENNA, le 25 mars 2025 /CNW/ - Fidèle à son engagement d'améliorer la connectivité mondiale, le réseau Star Alliance, de concert avec ses 25 transporteurs membres, a accueilli l'ÖBB en tant que nouveau partenaire intermodal. Ce partenariat permet aux clients de l'ÖBB et des membres du réseau Star Alliance de commencer ou de terminer leur long voyage à bord des trains Railjet de l'ÖBB, réputés pour être respectueux de l'environnement, au départ ou à destination de Graz, Linz, Salzbourg et Innsbruck.

« La coopération entre les différents fournisseurs est cruciale si nous voulons relever les défis rencontrés actuellement dans le secteur de la mobilité, a souligné Peter Hanke, ministre fédéral des Transports, de l'Innovation et de la Technologie. Le partenariat entre l'ÖBB, Austrian Airlines et le réseau Star Alliance symbolise parfaitement ma conception du rôle de bâtisseur de ponts entre les différentes options de mobilité que doit jouer un ministre. L'infrastructure constitue non seulement le pilier de tout site fonctionnel, mais aussi de l'économie nationale, du tourisme et de la société. »

« L'avion et le train sont des moyens de transport complémentaires depuis plusieurs années partout dans le monde, et nous sommes fiers d'accueillir l'ÖBB, les Chemins de fer fédéraux autrichiens, au sein de la famille Star Alliance, s'est réjoui Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance. Il suffit désormais aux clients d'un seul billet pour se rendre à Salzbourg depuis Singapour. Pour cela, ils doivent simplement monter à bord d'un train Railjet une fois arrivés à l'aéroport de Vienne. Je suis convaincu que ce partenariat permettra non seulement d'offrir un plus grand choix à nos clients, mais aussi d'améliorer la fluidité de leurs voyages. »

« Il sera bientôt encore plus facile de voyager depuis les principales gares de Linz, Salzbourg, Graz ou Innsbruck à destination de villes partout dans le monde, a déclaré Andreas Matthä, chef de la direction de l'ÖBB. Nous sommes très heureux de franchir une étape importante dans notre coopération avec le réseau Star Alliance en vue d'améliorer l'intégration des transports ferroviaires et aériens. Cette initiative nous permet d'offrir à nos passagers un moyen écoresponsable de se déplacer à destination ou au départ de l'aéroport de Vienne, sans utiliser de voiture, pour un voyage encore plus confortable. Les voyages en train, synonymes de gain de souplesse et de fluidité, complémenteront désormais les voyages en avion, à l'échelle d'un réseau mondial de 25 transporteurs et pas seulement du regroupement lié à une seule société aérienne. »

Ce partenariat s'appuie sur la coopération de longue date entre l'ÖBB et Austrian Airlines visant à offrir une connectivité train-avion par l'intermédiaire du service AIRail, lancé en 2014. Ce service permet aux passagers de voyager facilement en train entre les principales villes autrichiennes et l'aéroport de Vienne, grâce à des services intégrés de billetterie et d'enregistrement.

Établi en août 2022 avec la Deutsche Bahn en Allemagne, le modèle de partenariat intermodal du réseau Star Alliance permet de combiner avec intelligence et à l'échelle de l'alliance le transport aérien et le transport par train, autocar, traversier ou tout autre moyen. Il relie également les programmes de fidélité et facilite des correspondances fluides aux aéroports, gares ou ports. Les avantages pour les clients sont les suivants :

Plus de commodité en matière de réservations :

Les clients recevront en un seul processus de réservation un billet combiné pour leurs trajets avion-train, réservation des places comprise. Plus de commodité en matière d'enregistrement :

Les clients peuvent s'enregistrer en ligne ou dans l'un des Centres de voyage de l'ÖBB de , Linz, Salzbourg et Innsbruck et recevoir des cartes d'accès à bord pour l'avion et le train. Plus de choix :

Les clients disposeront d'un plus vaste choix en ce qui a trait à l'horaire, à la durée et au prix des trajets. Plus de privilèges :

Pour tout achat de billet combiné avion-train, les clients accumulent des points ou des milles pour le trajet en train, dans le programme de fidélité privilégié du membre du réseau Star Alliance .

Le mois de mars 2025 marque également les 25 ans d'appartenance d'Austrian Airlines au réseau Star Alliance. À ce jour, 16 transporteurs membres Star Alliance exercent leurs activités à l'aéroport de Vienne et offrent plus de 1 300 vols hebdomadaires pour 135 destinations.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus vaste et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance propose plus de 17 000 vols quotidiens reliant plus de 1 200 aéroports dans 190 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines.

À propos de l'ÖBB

L'ÖBB façonne la mobilité en Autriche depuis plus d'un siècle. En tant que prestataire global de services de mobilité et de logistique, l'ÖBB a transporté au total 494 millions de passagers et plus de 78 millions de tonnes de marchandises jusqu'à destination en 2023. Ces prestations ont été réalisées dans un souci de respect de l'environnement, l'électricité des trains et des gares étant entièrement produite à partir de sources d'énergie renouvelable. Affichant un taux de ponctualité de 95 % en matière de transport de passagers, l'ÖBB compte parmi les exploitants ferroviaires les plus ponctuels d'Europe. L'ÖBB investit chaque année plus de 4,5 milliards d'euros dans son infrastructure ainsi que dans son parc ferroviaire, dans le cadre de ses efforts visant à bâtir un système ferroviaire adapté pour l'avenir. Au sein de l'ÖBB Group, plus de 43 000 employés d'autobus et des chemins de fer, et près de 2 000 apprentis veillent à ce qu'environ 1,4 million de passagers atteignent leur destination en toute sécurité chaque jour. L'ÖBB constitue le pilier du système de transport public autrichien. En tant qu'entreprise écoresponsable la plus importante du secteur de la mobilité et de la logistique d'Autriche, elle achemine les voyageurs et les marchandises jusqu'à destination en toute sécurité et dans un souci de respect de l'environnement. ÖBB-Holding AG est la société de portefeuille du groupe.

