Cette initiative de 300 000 dollars rassemble des expert(e)s nationaux(les) et régionaux(les) afin de relever des défis de recherche d'importance mondiale, notamment la résilience climatique, la prévision des risques maritimes et l'utilisation durable des ressources. Cette collaboration soutiendra également la gestion responsable menée par les Autochtones, la mobilité des étudiant(e)s et de nouveaux partenariats de recherche internationaux.

Renforcer les capacités de recherche en sciences de la mer

L'objectif à long terme de cette collaboration est de mettre en place une collaboration nationale en matière de recherche en sciences de la mer sur les trois côtes du Canada et de préparer une nouvelle proposition de financement importante pour les initiatives scientifiques en sciences de la mer dans les océans du Pacifique et de l'Arctique. Guidé par les priorités de gestion des communautés autochtones et côtières, le projet permettra :

Renforcer les liens nationaux entre les institutions de recherche canadiennes du Pacifique et le réseau MEOPAR.

Élargir les possibilités de formation et de mobilité pour les étudiant(e)s et les chercheur(euse)s à travers le pays.

Développer des partenariats de recherche internationaux avec le Chili, la France et d'autres pays.

Améliorer l'accès aux infrastructures de recherche en sciences de la mer dans la région du Pacifique et de l'Arctique, ainsi qu'aux données permettant une prise de décision éclairée.

Favoriser la résilience climatique et l'adaptation des communautés côtières grâce à de nouveaux outils de surveillance, de prévision et de mobilisation des connaissances.

À propos du partenariat

L'organisme PMSA s'est engagé à verser 150 000 dollars à cette initiative, le réseau MEOPAR apportant un financement équivalent pour un budget total de 300 000 dollars. Les fonds serviront à soutenir la coordination de la recherche, les consultations avec les populations autochtones, les ateliers, les programmes de mobilité, les initiatives d'engagement du public et le plan du campus du Centre de sciences marines Bamfield.

« Le Canada possède le plus long littoral au monde et nous devons tirer parti de cet avantage pour améliorer les perspectives économiques et environnementales du pays. L'organisme Pacific Marine Science Alliance reconnaît la nécessité d'un investissement transformateur dans la recherche et l'éducation dans les océans Pacifique et Arctique. En nous associant au réseau MEOPAR, nous étendons notre influence à l'échelle nationale et internationale et mettons en place les programmes de recherche, d'innovation et d'enseignement nécessaires pour soutenir la prochaine génération d'étudiant(e)s, de scientifiques et d'ingénieur(e)s qui cherchent à exploiter le potentiel de l'océan au profit de tous les Canadiens et Canadiennes.»

-- David H. Turpin, CM, PhD, LLD, DSc, FRSC, président, Pacific Marine Science Alliance

« Les écosystèmes océaniques du globe, ainsi que les populations qui en dépendent, sont confrontés à de graves menaces, notamment la hausse des températures, l'acidification, la désoxygénation et la perte de biodiversité. Ce nouveau partenariat permettra aux chercheurs et chercheuses des cinq universités membres de la PMSA de collaborer avec leurs collègues du Canada et du monde entier afin de développer de nouvelles approches pour comprendre l'évolution de nos océans et trouver des solutions innovantes aux défis actuels et futurs en matière de durabilité marine. »

-- Philippe Tortell, professeur, département des sciences de la Terre, des océans et de l'atmosphère, membre du conseil d'administration de PMSA



« Cette collaboration reflète l'engagement du réseau MEOPAR à lier et à coordonner les efforts de recherche en sciences de la mer au Canada, d'un océan à l'autre. En travaillant en étroite collaboration avec Pacific Marine Science Alliance Society, nous renforçons non seulement les capacités dans l'ouest du Canada, mais aussi les partenariats nationaux et internationaux qui aideront le Canada à conserver son rôle stratégique et son influence dans le domaine crucial de la recherche et de la gestion des océans. Avec PMSA, nous jetons les bases d'une collaboration sans précédent, d'une recherche transformatrice et d'une innovation qui profiteront aux communautés côtières, à l'économie bleue et à nos océans. »

-- Jamie Snook, directeur exécutif, réseau MEOPAR

À propos du réseau MEOPAR

Le Réseau d'Observation, de Prédiction et de Réponse en Environnement Marin (MEOPAR) est un organisme national à but non lucratif qui met en relation les chercheurs et chercheuses, l'industrie, le gouvernement et les communautés du Canada dans le domaine des océans. Le réseau MEOPAR favorise la collaboration, renforce les capacités de recherche et fournit les connaissances et les outils nécessaires pour gérer les risques et les opportunités liés à l'évolution des océans au Canada.

À propos de MSA

L'organisme Pacific Marine Science Alliance Society (PMSA) est un organisme de bienfaisance qui se consacre à l'avancement des sciences de la mer, de l'éducation et de l'innovation sur la côte pacifique du Canada. Créée il y a plus de 50 ans dans le cadre d'un partenariat entre l'Université de l'Alberta, l'Université de Calgary, l'Université Simon Fraser, l'Université de la Colombie-Britannique et l'Université de Victoria, l'organisme PMSA a pour mission de faire progresser les connaissances sur les environnements océaniques et côtiers grâce à la collaboration, la recherche et l'éducation. PMSA possède et gère le centre en sciences marines (BMSC), le premier centre de recherche et d'éducation en sciences de la mer de l'ouest du Canada, qui accueille chaque année plus de 1 500 étudiant(e)s et 250 chercheur(euse)s sur son campus situé sur la côte ouest de l'île de Vancouver.

SOURCE MEOPAR

Contacts médias: Réseau MEOPAR: Jamie Snook, directeur exécutif, Courriel : [email protected]; PMSA / Centre des sciences marines de Bamfield: David H. Turpin, CM, PhD, LLD, DSc, FRSC, président, Pacific Marine Science Alliance, Courriel : [email protected]