On estime que 2 millions de Canadiens sont laissés pour compte et ont besoin d'un traitement d'urgence.

OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le Réseau canadien de l'endométriose (RCE) demande instamment au gouvernement fédéral de lancer un plan d'action national pour l'endométriose. Cette initiative cruciale vise à combler les lacunes importantes dans le traitement et la recherche sur cette maladie débilitante qui touche au moins une femme sur dix et un nombre indéterminé d'Autochtones, de transgenres et de personnes appartenant à des groupes différents sur le plan du genre.

"Le Canada s'enorgueillit d'être un chef de file, mais nous ne le sommes pas à cet égard, et nous laissons tomber jusqu'à deux millions de Canadiens", souligne Katelyn Luciani, directrice exécutive du RCE. "Malgré sa prévalence, l'endométriose fait l'objet d'une stigmatisation et d'un profond manque de compréhension au Canada. La sensibilisation est une première étape, mais une action urgente est maintenant nécessaire pour s'aligner sur les homologues internationaux qui mènent la charge."

L'Australie en 2018, la France en 2022 et l'Angleterre en 2022 ont donné la priorité au soutien de l'éducation, de l'innovation, du diagnostic précoce, du traitement et de la recherche sur l'endométriose.

"En tant que membre du conseil d'administration du RCE et patiente atteinte d'endométriose, je souligne le besoin urgent d'un plan d'action national pour l'endométriose. Il est impératif que les titulaires de charges publiques et les décideurs canadiens s'attaquent à cette crise urgente en collaboration avec les personnes directement touchées", déclare Emily Rowan, directrice du conseil d'administration et patiente canadienne atteinte d'endométriose.

"Je suis ici pour perturber, confronter et traiter des dangereux préjugés raciaux institutionnels", souligne Denise Campbell, membre du conseil d'administration du REC et présidente du programme des ambassadeurs de l'endométriose. "Il est temps pour le Canada d'éradiquer le racisme systémique anti-Noirs en médecine. Les Noirs ont du mal à obtenir un diagnostic d'endométriose en raison de préjugés dans le diagnostic, d'orientations inappropriées, de difficultés d'accès aux spécialistes, d'un accès inégal aux choix de traitement et de l'ignorance de nos descriptions de la douleur, ce qui nous donne l'impression d'être rejetés et ignorés."

Le REC insiste sur la nécessité d'un plan d'action national pour l'endométriose, où toutes les voix seraient entendues.

"Les intersections pour les personnes vivant avec l'endométriose ne sont jamais abordées. En tant que femme noire, je ne savais pas que les résultats de mes radiographies montraient un poumon affaissé, du liquide dans le poumon, une grosse masse dans le poumon et une grosse masse dans mon nombril. Le Réseau de l'endométriose du Canada a accepté ma couleur noire. J'ai reçu les meilleurs soins, conseils et informations sur l'endométriose de la part du Réseau de l'endométriose du Canada", a déclaré Mme Campbell.



L'appel à l'action est clair : le Canada doit se joindre à ses partenaires internationaux dans la lutte contre l'endométriose et travailler en collaboration pour s'attaquer à ce problème urgent.

À propos de l'endométriose :

L'endométriose est une maladie chronique douloureuse par laquelle des tissus ressemblant à la muqueuse utérine se développent à l'extérieur de l'utérus, provoquant des cicatrices internes et des lésions organiques. Les personnes atteintes souffrent de douleurs menstruelles intenses, de douleurs pelviennes chroniques, de fatigue, de problèmes intestinaux et vésicaux, de stérilité, d'anxiété, de dépression et de suicide.

Le Réseau canadien de l'endométriose affirme que les titulaires de charges publiques et les décideurs commencent à s'intéresser à la question, mais qu'un plan d'action national est nécessaire.

"Je tiens à remercier les titulaires d'une charge publique et les décideurs qui ont rencontré des patients atteints d'endométriose, des organisations et des associations caritatives dans tout le pays pour plaider en faveur du changement et de la sensibilisation à l'endométriose. Votre soutien est historique", a déclaré Emily Rowan, directrice du conseil d'administration du RCE.

"Ensemble, travaillons à un avenir où personne ne souffrira en silence et où les voix de celles qui vivent avec l'endométriose seront enfin entendues et respectées", a déclaré Mme Rowan.

L'appel à l'action est clair : le Canada doit se joindre à ses partenaires internationaux dans la lutte contre l'endométriose et travailler en collaboration pour s'attaquer à ce problème urgent.

À propos du Réseau canadien de l'endométriose :

Le Réseau canadien de l'endométriose se consacre à l'amélioration de la vie des personnes vivant avec l'endométriose au Canada. En tant qu'organisme de bienfaisance enregistré au Canada et fondé en 2012, notre impact mesurable comprend le soutien et l'éducation de milliers de Canadiens, le développement de programmes dédiés aux communautés mal desservies, la sensibilisation et l'impact sur les politiques à travers le pays.

Vidéo disponible ici:

SOURCE The Endometriosis Network of Canada

Renseignements: Pour plus d'informations et Pour réserver des entretiens, veuillez contacter : Rosemary Thompson, Conseiller - Réseau canadien de l'endométriose, [email protected], (613) 240-6739; Denise Siele, Conseiller - Réseau canadien de l'endométriose, [email protected], (613) 276-3274