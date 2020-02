Le Réseau express métropolitain présente les noms officiels de ses stations

Pour les dessertes existantes (stations, gares ou terminus) directement connectées au REM ou converties par le REM, conserver le nom existant afin de ne pas perturber les repères de la clientèle existante

Pour les nouvelles dessertes du REM, utiliser la géolocalisation des stations (croisement de rues ou ville) afin de faciliter le repérage géographique de la clientèle

Éviter les noms de station, gare ou terminus d'autobus des réseaux existants qui ne seront pas connectés au REM

Les villes et partenaires ont aussi été consultés dans le cadre du processus.

La toponymie officielle des stations du REM est donc la suivante :

Nom au lancement du REM en 2016 Nom final Direction Deux-Montagnes Deux-Montagnes Deux-Montagnes Grand-Moulin Grand-Moulin Sainte-Dorothée Sainte-Dorothée Île-Bigras Île-Bigras Roxboro-Pierrefonds Pierrefonds-Roxboro Sunnybrooke Sunnybrooke Bois-Franc Bois-Franc Du Ruisseau Du Ruisseau Montpellier Montpellier A40 Côte-de-Liesse Mont-Royal Ville-de-Mont-Royal Canora Canora Édouard-Montpetit Édouard-Montpetit McGill McGill Gare Centrale Gare Centrale Direction Rive-Sud Île-des-Sœurs Île-des-Sœurs Panama Panama Du Quartier Du Quartier Rive-Sud Brossard Direction Sainte-Anne-De-Bellevue Des Source Des Sources Pointe-Claire Fairview-Pointe-Claire Kirkland Kirkland Sainte-Anne-de-Bellevue L'Anse-à-l'Orme Direction Aéroport Technoparc Montréal Marie-Curie Aéroport-Montréal-Trudeau YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

