Le réseau des SGÉE exige la vaccination du personnel - Le seul moyen pour éviter les bris de service dans les services de garde

MONTRÉAL, le 5 avril 2021 /CNW Telbec/ - En ce début de troisième vague, l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ) et l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) s'unissent pour prévenir les parents des risques de bris de service et exiger que le gouvernement du Québec accorde la priorité à la vaccination du personnel des services de garde éducatifs à l'enfance (SGÉE).

Absences répétées

Les éducatrices ayant le moindre symptôme avisent leur employeur à la dernière minute qu'ils doivent passer un test de COVID et doivent attendre un résultat négatif avant de revenir au travail. Cette situation, les gestionnaires la vivent pratiquement à tous les jours.

Avec l'arrivée de la troisième vague et la prépondérance de variants beaucoup plus contagieux, les SGÉE craignent que cette situation devienne plus fréquente et que leurs employées contractent la COVID et soient ainsi placées en isolement pour deux semaines et que dans plusieurs cas ceux-ci soient atteints de la forme longue de la COVID et ne puissent réintégrer leur travail.

Selon certains immunologues, avec les variants, les enfants seraient certainement plus contaminants qu'ils ne l'étaient par le passé. Bien que les enfants développent des formes moins graves que les adultes, nos éducatrices demeurent plus à risque de contracter la maladie. Comme les mesures de distanciation sont inapplicables dans les services de garde, il est important de protéger les éducatrices en leur offrant immédiatement un vaccin.

Pénurie de main d'œuvre égale bris de service

Déjà aux prises avec une importante pénurie de main d'œuvre, les gestionnaires de services de garde doivent jongler quotidiennement avec les horaires du personnel. Plusieurs services de garde ont avisé les parents que le personnel est à bout de souffle et que des groupes pourraient être fermés par cause de manque de personnel.

Le personnel des SGÉE sont des travailleurs essentiels

Le gouvernement a toujours insisté sur l'importance des services de garde pour le Québec en permettant aux parents de travailler et ainsi contribuer à son économie. Le gouvernement considère également le personnel des SGÉE comme étant des « travailleurs essentiels ». Il est temps pour le gouvernement d'accorder la reconnaissance que le personnel des SGÉE mérite et de leur offrir dès maintenant la vaccination contre la COVID afin de maintenir les services.

