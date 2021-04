« L'adoption de PrescripTIon dans le réseau de propriétaires de pharmacies indépendantes d'OnPharm-United a été remarquable, souligne Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute Santé du Canada. Les pharmacies affiliées ont désormais accès à de meilleures communications avec les prescripteurs, et ceux-ci n'ont plus à télécopier leurs ordonnances. »

« Nous sommes déterminés à aider les propriétaires de pharmacies indépendantes à élargir leurs services professionnels et à faire croître leur entreprise, précise Sherif Guorgui, co-chef de la direction et stratège en chef des Relations avec les intervenants et les gouvernements d'OnPharm-United. PrescripTIon nous aide à concrétiser notre objectif qui consiste à donner à nos membres un accès à des services innovateurs. »

En raison de la COVID-19, un nombre croissant de prescripteurs sont passés à la télémédecine, et l'ordonnance électronique est devenue une composante clé des soins virtuels.

« Les pharmacies OnPharm-United ont conclu un partenariat avec PrescripTIon dès les premiers jours de la pandémie. Cette solution s'intègre en toute souplesse au déroulement du travail en pharmacie et s'adapte à merveille au modèle des pharmacies indépendantes. Nous encourageons chacune de nos 600 pharmacies membres à tirer profit de ce partenariat, ajoute M. Guorgui. À mon avis, si le service PrescripTIon était déployé dans plus de pharmacies et de cliniques médicales un peu partout au pays, particulièrement dans une situation de crise sanitaire comme celle que nous traversons, on pourrait réduire la manipulation inutile des ordonnances papier, et ce serait certes une meilleure option que d'envoyer et de recevoir ces ordonnances par courriel non sécurisé. »

À propos d'OnPharm-United

OnPharm-United a été créée en 2018 à la suite de la fusion d'OnPharm (fondée en 2010) et du groupe United Pharma (fondé en 2014), réunissant deux des réseaux de pharmacies indépendantes dont la croissance est la plus rapide au Canada. Le réseau OnPharm-United compte 600 pharmacies en Ontario et possède aussi des pharmacies en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Lisez tous les détails à https://www.onpharmunited.ca/.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez le site www.infoway-inforoute.ca.

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez Prescriptioncan.ca.

