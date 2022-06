790 foyers et entreprises supplémentaires pourront maintenant profiter d'un accès Internet de dernière génération pouvant atteindre 1 gigabit par seconde

WOODSTOCK, NB, le 2 juin 2022 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre son réseau de dernière génération en fibre optique pouvant atteindre 1 gigabit par seconde à 790 foyers et entreprises de l'Ile-du-Prince-Édouard.

Cette annonce représente la prochaine étape du plan de l'entreprise pour cette province, et s'inscrit dans son programme ambitieux visant à fournir un accès Internet rapide, fiable et à la fine pointe de la technologie aux consommateurs qui habitent en région partout au pays.

Les travaux pour la première étape de ce programme sont en cours. À terme, celle-ci offrira un accès Internet par fibre optique à 20 000 foyers et entreprises situés d'un bout à l'autre de l'Ile. Xplornet a annoncé en avril que plus de 270 foyers et entreprises situés à Vernon Bridge et les environs avaient dorénavant accès à son service Xplore Fibre, et que plusieurs autres localités s'ajouteront à ce nombre au cours de 2022.

« Grâce à Xplornet, un plus grand nombre de résidents et d'entreprises de l'Ile-du-Prince-Édouard pourront enfin profiter d'un réseau de fibre optique de pointe, a déclaré Allison Lenehan, président-directeur général de Xplornet Communications inc. Cela fait bientôt 20 ans que notre entreprise répond aux besoins particuliers des régions en matière de connexion Internet. Nos investissements continus dans cette province devraient assurer aux résidents un accès rapide et fiable pour de nombreuses années. »

Xplornet s'est consacrée depuis très longtemps à offrir une technologie Internet de pointe à ses abonnés situés en région, notamment par un investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans afin de déployer un réseau hybride combinant le sans-fil et la fibre optique. Dans le cadre de son programme national, des travaux sont en cours pour installer un réseau de fibre optique en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, et sur l'Ile-du-Prince-Édouard.

En plus du financement fourni par Xplornet, ce projet sur l'Ile-du-Prince-Édouard peut aussi compter sur le Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle, une initiative du gouvernement fédéral pour faciliter l'accès Internet haute vitesse partout au pays.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs d'accès Internet spécialisé dans les régions rurales au pays. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions fixes et mobiles à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Sa combinaison de réseaux en fibre optique, sans fil et par satellite lui permet d'offrir une gamme complète de services de télécommunications afin que ses clients puissent se brancher à ce qui leur tient à cœur.

