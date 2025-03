OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau de cellules souches (RCS) et Capital BioVentures (CBV) sont heureux d'annoncer la création d'un nouveau partenariat destiné à accélérer le développement et la commercialisation des innovations canadiennes en médecine régénératrice. Grâce à cette collaboration stratégique, les entreprises biotechnologiques émergentes du domaine de la médecine régénératrice pourront bénéficier d'un soutien consultatif d'affaires et d'un financement pour faire progresser leurs objectifs en matière de propriété intellectuelle, renforcer leurs stratégies de commercialisation et attirer des investissements.

Les principales initiatives de ce partenariat sont axées sur les éléments suivants :

Soutien consultatif commercial et scientifique : Le RCS identifiera et recommandera jusqu'à cinq entreprises de médecine régénératrice pour la réception de services-conseils professionnels fournis par CBV. Les entreprises choisies recevront jusqu'à 60 heures de conseils spécialisés, notamment en matière de développement commercial, d'analyse de marché, de planification de produits et de préparation de présentations aux investisseurs. Le RCS accordera des ressources financières supplémentaires pour augmenter le nombre d'heures de soutien disponibles, donnant ainsi à ces entreprises accès à un solide cadre consultatif. Soutien au programme de subventions d'incubation du RCS : Le RCS lancera une nouvelle initiative de financement à la fin de l'été 2025 pour fournir un soutien financier direct aux jeunes pousses canadiennes œuvrant dans le domaine de la médecine régénératrice. CBV contribuera par son expertise au processus de sélection et d'examen du programme, un membre chevronné de l'équipe de CBV siégeant au comité d'examen des dossiers de demande soumis dans le cadre du Programme de subventions d'incubation du RCS. De plus, CBV offrira des services de mentorat et de conseil aux entreprises sélectionnées. Le RCS et CBV fourniront donc ensemble des ressources financières et de l'expertise, ce qui permettra à certaines des entreprises biotechnologiques les plus prometteuses au Canada dans le domaine de la médecine régénératrice de recevoir approximativement 200 heures de soutien.

Cet important partenariat s'inscrit dans les orientations du Plan stratégique 2025-2029 du RCS, Accélérer, qui a ajouté un nouveau domaine d'intervention, la préparation à la commercialisation. Alors que le Réseau a toujours été un partenaire fiable pour les chercheurs, aidant à faire passer les innovations du laboratoire au marché, ce nouveau programme vise à stimuler encore davantage le potentiel de commercialisation du secteur de la médecine régénératrice au Canada en :

Offrant un soutien à l'incubation , finançant des innovations prometteuses ayant un fort potentiel de développement de produits et d'intégration du marché

, finançant des innovations prometteuses ayant un fort potentiel de développement de produits et d'intégration du marché Élargissant le réseau en travaillant avec l'industrie, les entreprises biotechnologiques et les investisseurs pour favoriser l'établissement de liens, contribuer à concrétiser les possibilités commerciales et faciliter la participation de ces acteurs aux programmes du RCS.

en travaillant avec l'industrie, les entreprises biotechnologiques et les investisseurs pour favoriser l'établissement de liens, contribuer à concrétiser les possibilités commerciales et faciliter la participation de ces acteurs aux programmes du RCS. Augmentant les capacités de commercialisation en renforçant la base de connaissances et l'expertise de la communauté canadienne de la médecine régénératrice afin qu'elle puisse relever avec succès les défis complexes de l'entrepreneuriat biotechnologique.

Les entreprises canadiennes de médecine régénératrice sont bien outillées pour développer des produits innovants qui pourraient transformer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques telles que la dystrophie musculaire, les affections du foie, les maladies auto-immunes, les maladies rares et plus encore. Le marché mondial de la médecine régénératrice est en pleine croissance et le Canada est en bonne position pour en dégager des bénéfices économiques substantiels. Ce partenariat permettra au RCS et à CBV de fournir l'expertise et le soutien nécessaires à la réussite des innovateurs canadiens du secteur de la médecine régénératrice.

Citations :

« Jusqu'à maintenant, le RCS a joué un rôle crucial en soutenant la création et la croissance de plus de 25 entreprises biotechnologiques canadiennes grâce à son financement de la recherche. Ce nouveau partenariat avec Capital BioVentures marque une prochaine étape dans notre parcours - en mettant en commun nos champs d'expertise respectifs, nous fournirons aux entreprises canadiennes prometteuses du secteur de la MR le soutien commercial dont elles ont besoin pour mettre sur le marché avec assurance des solutions de santé transformatrices. »

-- Cate Murray, présidente-directrice générale, Réseau de cellules souches

« Chez Capital BioVentures, nous pensons que nous devons créer et développer des entreprises biotechnologiques ici même au Canada. En nous associant au RCS, nous bonifions le soutien dont peuvent bénéficier les nouvelles pousses innovantes en médecine régénératrice en mettant à leur disposition l'expertise et le soutien qu'il leur faut pour faire progresser la concrétisation de leurs découvertes. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour accélérer l'impact que peut avoir la recherche de pointe sur notre monde.»

-- Jeff Smirle, cofondateur et directeur général, Capital BioVentures

À propos du Réseau de cellules souches

Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme canadien sans but lucratif qui soutient la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice, la formation de la prochaine génération de travailleurs hautement qualifiés ainsi que la mobilisation et le transfert des connaissances issues de la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. Du laboratoire jusqu'à la clinique, l'objectif du RCS est de propulser, grâce à la recherche en médecine régénératrice, le développement de thérapies et de technologies salvatrices, pour le bien de tous et de toutes. Créé en 2001, avec le soutien du gouvernement du Canada, le RCS est passé de quelques dizaines de laboratoires à plus de 270 groupes de recherche de classe mondiale, soutenant plus de 250 projets de recherche et 30 essais cliniques. Depuis sa création, le RCS a contribué au démarrage ou à l'amélioration de plus de 25 entreprises biotechnologiques et à la formation de plus de 7 000 travailleurs hautement qualifiés. En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement supplémentaire au RCS par le biais du Fonds stratégique des sciences, qui soutiendra les activités et la recherche sur le RCS jusqu'à la fin de la décennie.

À propos de Capital BioVentures

Capital BioVentures est un accélérateur biotechnologique à but non lucratif basé à Ottawa, qui offre des ressources et des fonds de démarrage aux entreprises canadiennes. L'organisation donne accès à des professionnels spécialisés dans le développement des médicaments et des entreprises, à des laboratoires et à des équipements de haute qualité, ainsi qu'à un financement sans effet dilutif. Soutenu par un investissement de 5,5 millions de dollars de FedDev Ontario, le programme répond à la demande pressante en laboratoires humides, permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) d'utiliser des ressources à la grandeur de la ville et des services de soutien essentiels pendant qu'elles développent leurs produits et étendent leurs activités.

