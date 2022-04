MONTRÉAL, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense fierté que Le monde de Benjamin, qui fête ses cinq ans cette année, s'associe à l'auteur-compositeur-interprète Dany Bédar et lance la chanson Une pause de toi dans le cadre du mois de l'autisme. De plus, Mathieu et Benjamin Gratton saisissent cette occasion pour annoncer leur nouveau rôle de porte-paroles de la Fondation Benny&Co. qui a pour mission de contribuer au mieux-être de jeunes aux besoins particuliers en facilitant et en augmentant l'accessibilité à des séjours adaptés, tout en donnant un répit aux parents.

Succédant à 2Frères, à Stéphanie Bédard, à Daniel Boucher, à l'OSM ainsi qu'à Patrice Michaud, Dany Bédar, un père de famille qui sait écrire avec son cœur, a relevé le défi avec brio. Cette année, la chanson traite de la grande préoccupation de bien des familles ayant un enfant avec des besoins particuliers et raconte l'histoire d'un père qui a besoin d'une pause pour mieux redonner à son enfant.

Visionnez le clip de la pièce Une pause de toi, réalisé par La CLIC .

« Le sujet reste tabou, car vouloir une pause d'un enfant différent peut sembler un caprice pour les gens qui ne connaissent pas la réalité des familles vivant avec ces enfants, qui deviennent par la suite des adultes requérant les mêmes besoins. La poésie de Dany Bédar a su exprimer exactement ce que j'avais en tête et m'a prouvé l'ampleur de son talent d'auteur », explique Mathieu Gratton, fondateur du Monde de Benjamin et porte-parole de la Fondation Benny&Co.

La Grande collecte 2022 de la Fondation Benny&Co.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, plus d'un parent sur quatre vit avec un enfant ayant des besoins particuliers et trouver du soutien auprès de l'entourage peut représenter un défi de taille pour eux. Ainsi, durant tout le mois d'avril, la Grande collecte de la Fondation Benny&Co. a pour objectif d'amasser 180 000 $ afin d'offrir des séjours adaptés à leurs jeunes, entre autres, au Camp Papillon et au Camp Massawippi .

« Depuis maintenant cinq ans, le projet Le monde de Benjamin nous amène à faire du bien, à aider et à inspirer les familles qui ont des défis à relever. De pouvoir plonger à pied joint dans ce nouveau rôle au sein de la Fondation Benny&Co., ensemble, en famille, est très symbolique et significatif pour nous. Nous partageons les mêmes valeurs de partage et d'entraide », poursuit Mathieu Gratton.

Visionnez la vidéo de lancement de la Grande collecte 2022 réalisée par les porte-paroles.

Pour faire un don à la Fondation Benny&Co. et offrir du répit aux familles dans le besoin, cliquez ici.

« Le fait de vivre avec un enfant atteint d'un problème de santé ou de développement constitue une expérience pouvant avoir d'importantes répercussions sur certains aspects de la vie personnelle des parents. La Fondation Benny&Co. rêve du moment où chaque famille vivant avec un jeune aux prises avec des besoins particuliers pourra se permettre des moments de répit afin de mieux redonner à ces derniers dans le but de conserver un environnement de vie équilibrée. Cette aide concrète est rendue possible grâce à la générosité de notre clientèle, de nos donateurs et de nos franchisés », précise Yves Benny, président de la Fondation Benny&Co.

Rappelons que l'année dernière, la Grande collecte a amassé 132 000 $ au profit des jeunes avec des besoins particuliers, ce qui a permis d'offrir à 92 jeunes un séjour dans un camp d'été adapté, dont au Camp Papillon. Le coût moyen d'un séjour est de 1500 $ et l'apport de la Grande collecte est significatif dans la poursuite de leur offre de services.

À propos de la Fondation Benny&Co.

Créée en 2013, la Fondation Benny&Co. a pour mission de contribuer au mieux-être de jeunes aux besoins particuliers en facilitant et en augmentant l'accessibilité à des séjours adaptés, tout en donnant un répit aux parents. La Fondation soutient également des projets et des initiatives d'autres organismes et regroupements dont la mission rejoint ses valeurs. La Fondation Benny&Co. a remis depuis sa création plus d'un million de dollars. Pour plus d'informations, visitez le www.benny-co.com/fondation .

À propos du Monde de Benjamin

Le monde de Benjamin a été créé afin de sensibiliser la population à la cause de l'autisme ainsi qu'à la différence en général. Divertir en sensibilisant se veut le mandat de sa page Facebook depuis sa création en mars 2017. Le monde de Benjamin transmet des valeurs telles que le partage, l'acceptation, la famille, la persévérance, la confiance en soi, l'optimisme et le plaisir. Avec les années, l'objectif est également devenu d'inciter les familles à passer du temps ensemble ainsi qu'à développer l'autonomie des enfants dans différents chapitres de la vie quotidienne. Pour en savoir davantage, visitez le www.lemondedebenjamin.com .

