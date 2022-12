Le Rendez-vous CSQ de l'éducation 2022 - Pour mieux grandir ensemble

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La 5e édition du Rendez-vous CSQ de l'éducation, ayant pour thème « Pour mieux grandir ensemble », a permis de prendre la mesure des défis à relever. Et c'est l'urgence d'agir qui ressort des échanges tenus aujourd'hui entre les quelque 250 participantes et participants.

« Un des constats de cette journée, c'est que, sur le plan du rôle fondamental de l'éducation dans notre société, nous étions plus que dûs pour avoir ces discussions. Le contexte actuel accentue la pression sur nos réseaux, sous de multiples facettes. Une pression qui affecte tout le monde : le personnel, les jeunes et les parents. Nous avons abordé aujourd'hui différents enjeux majeurs qui secouent le milieu de l'éducation, notamment quant à l'égalité des chances, au fait de permettre à toutes et à tous, peu importe leur condition, de se développer, d'apprendre, de se réaliser, comme enfants, élèves, étudiants et aussi comme citoyens du Québec de demain », explique Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Le Rendez-vous CSQ de l'éducation vise en premier lieu à offrir à nos membres un espace de réflexion et de partage sur des enjeux actuels en éducation. Le choix des thèmes abordés a été guidé par les valeurs fondamentales défendues par la CSQ : égalité, justice sociale et solidarité.

Ce qui a été entendu aujourd'hui pourra nourrir les débats futurs de la CSQ et l'amener à revoir, à nuancer, à renforcer ses positions, au besoin, ou à en adopter de nouvelles.

