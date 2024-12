TORONTO, le 30 déc. 2024 /CNW/ - Le sondage annuel sur les priorités financières de la Banque CIBC révèle que le remboursement ou l'élimination des dettes demeure la priorité financière absolue des Canadiens (17 %), suivi des paiements de factures (16 %).

Le sondage a également révélé que l'inflation/la hausse des coûts des biens ménagers (66 %) et les taux d'intérêt élevés (28 %) demeurent les principales préoccupations financières des Canadiens. Alors que 65 % des Canadiens sont préoccupés par la possibilité d'une récession, plus de la moitié d'entre eux se sentent prêts à faire face à un événement financier ou à des difficultés imprévues (59 %) et la plupart d'entre eux estiment que leur situation financière est suffisamment sûre pour résister à une récession (53 %).

« Les priorités financières sont façonnées à la fois par les ambitions et par l'environnement économique, et nous voyons les Canadiens s'adapter à l'environnement actuel en apprenant de nouvelles stratégies, comme la création d'un budget ou la réduction des dépenses, pour les aider à rester sur la bonne voie », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et Conseils, Banque CIBC. « Il est difficile d'accorder la priorité aux économies lorsque les coûts sont à la hausse, mais obtenir des renseignements d'un conseiller peut donner aux Canadiens des conseils et des solutions personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »

Malgré les défis, les Canadiens se sentent optimistes pour l'année à venir, 76 % d'entre eux se disant confiants dans l'atteinte de leurs objectifs pour 2025. Soixante-quatre pour cent (64 %) des Canadiens demeurent optimistes quant à leur situation financière actuelle, et seulement 28 % d'entre eux se sont endettés davantage au cours des 12 derniers mois.

Voici d'autres résultats tirés du sondage annuel sur les priorités financières :

Les principales raisons qui ont poussé les répondants à s'endetter davantage comprennent l'augmentation du coût de la vie (44 %), les dépenses quotidiennes plus élevées que leur revenu mensuel (29 %), les urgences financières imprévues (21 %), l'achat d'un nouveau véhicule (16 %) et la perte de revenu (14 %).

Parmi les travailleurs actuels, 54 % se disent préoccupés par leur sécurité d'emploi compte tenu de la conjoncture économique.

Vingt-quatre pour cent (24 %) affirment que des conseils sur la gestion des coûts de la vie les aideraient à se sentir mieux préparés pour faire face aux difficultés financières imprévues.

Outils et soutien

En plus d'offrir des conseils professionnels personnalisés, la Banque CIBC offre aux clients les outils en ligne suivants pour les aider à gérer leurs dépenses quotidiennes et leurs finances de manière générale :

Le calculateur de budget offre un portrait précis de votre revenu mensuel pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées.

Plani Intelli CIBC, un outil intuitif de planification des objectifs qui vous permet d'établir, de suivre et d'atteindre facilement vos objectifs financiers.

À la loupe CIBC offre des conseils et envoie des alertes de façon proactive sur les dépenses courantes pour vous aider à gérer votre argent et à rester sur la bonne voie en vue d'atteindre vos objectifs financiers.

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 27 novembre au 2 décembre 2024 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

SOURCE CIBC

Pour de plus amples renseignements : Beth McKay, [email protected] ou 416 552-1391