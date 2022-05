Le REM de l'est dans le giron public : le SCFP salue la décision

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le plus important syndicat dans le transport collectif au Québec salue la décision du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal de ramener dans le giron du public le projet du Rem de l'est.

"Nous saluons ce changement d'approche, c'est une bonne nouvelle pour les services publics et une bonne nouvelle pour les Montréalais et les Montréalaises. On a écouté les spécialistes et les citoyens, les gens ont été entendus, le projet ne peut qu'être meilleur", de déclarer Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Le projet du REM de l'est est repris des mains de la Caisse de dépôt et il sera développé en partenariat avec l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Montréal (STM).

« C'est un dénouement logique. Depuis l'annonce du premier REM, le SCFP dénonçait le fait qu'un groupe d'investissement privé développait un projet de transport public agrégateur pour la grande région de Montréal. Nous avons maintenant hâte que les travaux débutent, car l'avenir du transport est le transport collectif » d'ajouter Pino Tagliaferri, président du Conseil provincial du secteur du transport terrestre (CPSTT) du SCFP.

