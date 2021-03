Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) reçoit près de 244 000 $ du Secrétariat à la condition féminine pour la réalisation de deux projets

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) est fier d'annoncer la réception d'une subvention de 243 570 $ provenant du Secrétariat à la condition féminine pour la mise en œuvre de projets en promotion de la conciliation famille, travail, études et de la coparentalité. Ces annonces ont été faites dans le cadre de la 15e édition de la Su-Père Conférence, le colloque annuel de la paternité.

L'octroi de cette subvention par le Secrétariat à la condition féminine dans le cadre du Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie permettra la mise en œuvre d'un projet-pilote visant l'élimination des freins à l'adoption de bonnes pratiques en conciliation famille, travail, études dans les milieux à prédominance masculine en transformant la culture organisationnelle, ainsi que la réalisation d'une campagne de promotion de la coparentalité auprès du grand public dans les médias sociaux.

Citation de la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charest :

« L'implication du père dans la dynamique familiale joue un rôle important en ce qui concerne la santé globale des enfants et leur développement. En travaillant ensemble, les parents forment un duo plus fort et plus complet. Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) offre son soutien au projet Accompagner des entreprises de certains secteurs à prédominance masculine dans l'acquisition de bonnes pratiques en matière de conciliation famille-travail-études et promouvoir la coparentalité. Le financement concrétise la réalisation de l'action 3.1 du Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie. Le travail et la détermination du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité ont des effets positifs et durables pour de nombreuses familles québécoises. Je remercie l'organisme pour son implication qui contribue à changer les choses. »

Citation du directeur général du RVP, Raymond Villeneuve :

« Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité se veut un pôle de mobilisation des expertises pour soutenir de façon concrète l'évolution des normes sociales qui régissent notre rapport à la paternité et à l'exercice égalitaire des rôles parentaux. Nous remercions la ministre responsable de la Condition féminine pour sa confiance et son soutien à l'atteinte de nos objectifs, tel qu'en témoigne l'octroi de cette subvention. Le partenariat avec cette instance gouvernementale nous permettra de réaliser ces projets prometteurs. »

À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Le RVP est un regroupement de 250 organismes et individus en provenance de toutes les régions du Québec dont le mandat est de faire évoluer la norme sociale pour que les pères puissent exercer pleinement leur rôle de manière à favoriser un meilleur développement des enfants, un plus grand bien-être de tous les membres de la famille dans une perspective de coparentalité et d'égalité entre les femmes et les hommes.

