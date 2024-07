LE REGROUPEMENT PARTAGE LANCE L'ÉDITION 2024 DE L'OPÉRATION SAC À DOS POUR ASSURER UNE RENTRÉE SCOLAIRE ÉQUITABLE POUR TOUS LES ENFANTS

L'organisme accroît sa portée géographique en augmentant le nombre de points de service et bonifie la quantité de matériel dans chaque sac à dos

MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Après avoir soutenu un nombre record de 7 400 enfants en 2023, le Regroupement Partage annonce le lancement officiel de l'édition 2024 de son Opération Sac à Dos, avec pour objectif d'aider plus de 10 000 enfants. Visant à offrir aux enfants une chance égale à la rentrée scolaire et à soutenir les familles qui ont besoin d'aide pour faire face aux dépenses qui y sont liées, cette initiative se déroulera du 14 au 24 août. Le nombre de points de service est passé cette année de 19 à 27, comprenant 23 quartiers de Montréal en plus de Longueuil, Gatineau, Saint-Agathe et la MRC L'Assomption (Repentigny, L'Assomption, Charlemagne, L'Épiphanie et Saint-Sulpice). Par ailleurs, plusieurs centaines de sacs à dos supplémentaires seront également distribués dans les centres de service scolaire d'autres territoires au Québec.

Un programme annuel qui facilite la rentrée de milliers d'enfants et leur famille

Organisée depuis 2002 par le Regroupement Partage, l'Opération Sac à Dos a comme objectif principal d'épauler les enfants issus de familles économiquement fragiles en leur fournissant des sacs à dos, des boîtes à lunch et des fournitures scolaires. Les enfants sont mis à contribution puisqu'ils ont la possibilité de choisir un sac à dos à leur goût parmi une variété de modèles, de couleurs et de motifs, ce qui leur permet de contribuer au sentiment de confiance dont ils ont besoin pour réussir leur rentrée scolaire. Les familles auront également l'occasion de rencontrer sur place plusieurs intervenants issus de divers organismes dont elles pourraient avoir besoin au cours de l'année. Le tout dans l'objectif de mieux les outiller et de leur faciliter l'accès à tous les services pouvant les aider à sortir de leur situation de précarité.

Chaque sac à dos contient maintenant 30 articles scolaires comparativement à 23 l'an dernier. Ces fournitures ont été soigneusement sélectionnées suite à l'analyse de plusieurs listes de différentes écoles afin de s'assurer de donner aux élèves ce dont ils auront précisément besoin. Grâce à cette initiative, l'Opération Sac à Dos soulagera la charge financière de la rentrée scolaire pour 10 000 enfants et leurs familles et facilitera ainsi le travail de milliers d'enseignants répartis dans des centaines d'écoles. C'est plus de 750 000 $ en valeur marchande redistribuée gratuitement à la population.

Des besoins plus criants que jamais

Au Québec, un enfant sur cinq souffre d'insécurité alimentaire, une réalité qui entraîne des conséquences inévitables sur leur parcours scolaire et social. Les jeunes familles ressentent une pression financière croissante, les confrontant parfois à des décisions difficiles. Dans ce contexte, l'Opération Sac à Dos permet d'alléger le fardeau financier et psychologique associé à la rentrée scolaire.

« Soutenir un enfant dans son parcours scolaire en l'équipant adéquatement, en le nourrissant, en le guidant et en l'entourant de personnes significatives aura un impact direct sur sa persévérance scolaire, augmentant ses chances de réussir jusqu'à la fin de ses études, comme un enfant issu d'un milieu plus privilégié. Un enfant qui arrive confiant à l'école, avec tout son matériel scolaire, développera un attachement plus fort à son parcours scolaire. C'est pourquoi l'Opération Sac à Dos est devenue un service incontournable. Cette initiative est rendue possible grâce à nos généreux donateurs et nombreux bénévoles. Je tiens à leur exprimer ma profonde gratitude pour leur générosité, leur entraide et leur solidarité, qui transforment la vie de milliers d'enfants et de leurs familles », déclare Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage.

« L'Opération Sac à Dos est tellement porteuse d'espoir et souligne l'importance de se mobiliser pour soutenir les jeunes dans le besoin, en leur offrant des chances égales de réussite scolaire. Je suis fier de m'associer à cette cause et j'encourage chacun à soutenir et à donner généreusement pour l'Opération Sac à Dos », mentionne Patrick DeBellefeuille, présentateur et expert en changement climatique à Météomédia et porte-parole de l'Opération Sac à Dos.

Un immense merci aux partenaires, donateurs et bénévoles

L'Opération Sac à Dos repose sur la mobilisation des concertations locales et communautaires, impliquant des centaines de bénévoles et des milliers de donateurs. Cet effort collectif illustre un engagement citoyen inspirant, une mobilisation sociale exemplaire et une collaboration exceptionnelle entre tous les acteurs du milieu.

Grâce aux fonds recueillis lors de sa campagne de financement annuelle, le Regroupement Partage achète à prix avantageux les fournitures scolaires via de son partenaire principal Hamster.

Pour découvrir la liste complète des points de distribution et des partenaires de l'Opération Sac à Dos 2024.

À propos du Regroupement Partage

Le Regroupement Partage est une organisation à but non lucratif dédiée à lutter contre l'insécurité alimentaire et l'exclusion sociale. Depuis plus de 25 ans maintenant, l'organisme est engagé à fournir une accessibilité alimentaire vitale et un soutien essentiel aux individus et aux familles dans le besoin. Le Regroupement Partage a redistribué, à ce jour, l'équivalent de 20 millions de dollars de marchandises et de denrées à des centaines de milliers de ménages dans le besoin.

SOURCE Regroupement Partage

Renseignements : Josée Massicotte, [email protected], T. 514 388-0169/C. 514 915-0511