LE PROGRAMME CULTIVER L'ESPOIR DU REGROUPEMENT PARTAGE LANCE LA NOUVELLE SAISON DES SEMIS - Une récolte solidaire pour nourrir les familles vulnérables de Montréal

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Alors que la période de plantation débute, le Regroupement Partage est fier d'annoncer les résultats anticipés par le biais de son programme Cultiver l'espoir, qui continue de jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Québec.

Du champ à l'assiette, on peut faire reculer la faim

Avec une superficie impressionnante de 5,5 hectares cultivés, le programme permettra de récolter l'équivalent de 122 tonnes de légumes biologiques, soit 1 220 000 portions de légumes frais et sains, dont 65 % seront directement redistribués à Moisson Montréal. Ainsi, ce sont 772 300 portions qui seront offertes aux personnes en situation de précarité alimentaire, contribuant à alléger la pression sur les banques alimentaires de la région. Les produits sont cultivés sur des terres mises à la disposition du programme par la ville de Montréal dans l'ouest de l'île.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir les résultats concrets du programme Cultiver l'espoir, qui prend de l'ampleur chaque année. Grâce au soutien de nos partenaires et au travail acharné de nos équipes, nous parvenons non seulement à nourrir des milliers de personnes, mais aussi à sensibiliser la communauté aux enjeux de l'agriculture durable et solidaire », souligne Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage.

Les récoltes de cette année comprendront une grande variété de légumes, notamment l'ail, les betteraves, les carottes, les choux verts, les choux rouges, les courges, les pommes de terre, le kale, le céleri, les zucchinis, les asperges, les poivrons et les patates douces. Parmi les récoltes, 35 % seront également destinées à des ventes pour assurer la pérennité du programme.

D'ailleurs, chez Metro, des sacs de légumes identifiés Cultiver l'espoir seront disponibles dans la section des produits biologiques, permettant ainsi à des consommateurs québécois mieux nantis de bénéficier eux aussi de légumes biologiques de grande qualité produits localement, tout en contribuant à aider les ménages en difficulté.

Vers un avenir prometteur

Le potentiel du programme Cultiver l'espoir est considérable. D'ici cinq à six ans, l'objectif est de cultiver jusqu'à 26 hectares, permettant ainsi d'augmenter significativement le volume de légumes redistribués aux familles vulnérables de la grande région de Montréal.

À travers Cultiver l'espoir, le Regroupement Partage ne se contente pas de produire des denrées alimentaires, il contribue également à créer un modèle durable d'agriculture urbaine qui mobilise la communauté et renforce la résilience alimentaire.

Participer et soutenir Cultiver l'espoir

Les citoyens peuvent soutenir le programme en faisant un don ou en s'impliquant comme bénévoles. Pour plus d'informations, cliquer ici.

À propos du Regroupement Partage

Le Regroupement Partage met en œuvre et coordonne simultanément ses deux programmes phares -- Cultiver l'Espoir, l'Opération Sac à Dos-- sur le territoire de l'île de Montréal et soutient les organisations locales qui les déploient sur le terrain. Il contribue ainsi au développement du réseau de solidarité dans la communauté.

Le programme Opération Sac à Dos fournit aux enfants de familles défavorisées des fournitures scolaires et de la nourriture pour leur permettre de bien commencer l'année scolaire.

fournit aux enfants de familles défavorisées des fournitures scolaires et de la nourriture pour leur permettre de bien commencer l'année scolaire. Le programme Cultiver l'Espoir s'attache à promouvoir la sécurité alimentaire en cultivant des légumes qui sont ensuite redistribués gratuitement à des ménages en situation de précarité alimentaire.

Depuis plus de 25 ans maintenant, Regroupement Partage a redistribué l'équivalent de 20 millions de dollars de marchandises à des centaines de milliers de ménages dans le besoin.

