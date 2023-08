Au même titre que les dizaines de milliards de dollars de financement du gouvernement fédéral, le nouveau règlement aidera les provinces à bâtir des réseaux électriques plus grands et plus propres pour qu'ils demeurent compétitifs et qu'ils permettent un avenir abordable et carboneutre.

TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ -Jason Dion, directeur principal de la recherche de l'Institut climatique du Canada, a déclaré ce qui suit en réaction au projet de Rėglement sur l'électricité propre du gouvernement fédéral.

« Le Règlement sur l'électricité propre annoncé aujourd'hui sera la pierre angulaire d'un avenir économique prospère pour tous les Canadiens. Il permettra d'accélérer les progrès dans la lutte contre les changements climatiques tout en plaçant le pays en meilleure posture pour attirer de nouveaux investissements, créer de bons emplois dans des secteurs en croissance, et rendre l'énergie plus abordable.

« L'énergie propre est déjà l'énergie la plus économique et rentable au Canada, même après avoir tenu compte de sa variabilité. Et il existe de nombreuses façons de s'assurer que le réseau demeure fiable à mesure que la part de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire augmente, y compris l'électricité flexible à la demande, le stockage dans des batteries et une interconnexion provinciale accrue.

« Selon notre analyse, une majorité de Canadiens épargneront sur leurs factures d'électricité à mesure qu'ils remplacent les combustibles fossiles par de l'électricité propre, le ménage moyen dépensant 12 pour cent de moins en électricité d'ici 2050 par rapport à aujourd'hui.

« Un approvisionnement fiable en électricité propre et abordable devient rapidement une nécessité pour assurer la concurrentialité des entreprises, et la demande s'accélère. Des dizaines de milliards de dollars sont sur la table pour aider les provinces à bâtir des réseaux électriques plus grands, plus propres et plus intelligents . Il n'en tient maintenant qu'aux provinces et aux territoires de saisir cette occasion et de mettre en branle des plans d'action crédibles et ambitieux pour l'électricité propre.

« La réalité des changements climatiques a frappé chez nous cet été, alors que des millions de Canadiens ont subi la fumée des incendies de forêt, des inondations et des conditions météorologiques exceptionnelles. Ces expériences créent une compréhension croissante que l'accélération de la transition vers l'abandon des carburants fossiles est essentielle pour ralentir le réchauffement planétaire. Les progrès futurs du Canada en matière de climat dépendent de l'électricité propre, et la transition à une énergie à 100 pour cent non émettrice constituera une grande part de notre contribution mondiale pour réduire les émissions.

« Tous les pays du G7 se sont engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2035, et les États-Unis doublent les efforts liés à la croissance propre avec d'importantes mesures incitatives et de nouveaux règlements. Le Canada a une longueur d'avance avec son électricité propre abondante et à faible coût, mais il y a un risque de perdre notre position de chef de file, à moins que nous agissions rapidement pour tirer pleinement profit de nos avantages. La vision du Canada en matière d'électricité , avec le Règlement d'aujourd'hui qui en constitue un élément clé, sera essentielle pour garder notre économie concurrentielle et prospère pour l'avenir. »

