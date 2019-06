Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins fera l'acquisition d'une partie de la participation d'EDF Renouvelables Canada inc. dans le projet éolien Cypress

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins (RRMD) s'est engagé à faire l'acquisition, une fois la construction terminée et selon certaines autres conditions, d'une partie de la participation d'EDF Renouvelables Canada inc. dans le projet éolien Cypress. Constitué de 48 éoliennes d'une capacité totale de 201,6 mégawatts, ce projet sera aménagé dans le comté de Cypress, au sud-est de Medicine Hat, en Alberta. Il permettra de contribuer à la transition énergétique dans une perspective de développement économique responsable et durable.

Le parc éolien sera détenu à 40,5 % par le RRMD, à 34,5 % par EDF Renouvelables Canada et à 25 % par les Gens-du-Sang de Stand Off, en Alberta, une Première Nation conseillée par Indigena Capital. EDF Renouvelables Canada, qui a déjà livré 10 parcs éoliens à travers le pays, en assurera la conception, la construction et l'exploitation. Les travaux commenceront en 2020 et le parc devrait être en fonction d'ici 2021.

Le projet éolien Cypress sera élaboré en collaboration avec les collectivités locales afin de tenir compte à la fois du patrimoine et des besoins actuels et futurs du comté de Cypress. Il créera également 250 emplois pendant la période de pointe de la construction et 10 emplois à long terme pendant sa durée de vie utile.

« Desjardins est fier de participer au projet éolien Cypress, en collaboration avec les Gens-du-Sang et EDF Renouvelables Canada, un partenaire de longue date, a affirmé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Desjardins s'est fait une priorité d'investir dans des infrastructures vertes afin de participer à une transition énergétique juste. Il a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans des projets énergétiques écologiques à travers le monde afin de démontrer son leadership dans le domaine des projets d'infrastructures en énergie renouvelable. »

« EDF Renouvelables Canada est très heureuse de consolider son partenariat à long terme avec Desjardins, a souligné Nate McMurry, vice-président, Stratégie de portefeuille et ventes d'actifs pour EDF Renouvelables Amérique du Nord. Nous sommes fiers de concevoir un projet intéressant pour un investisseur en infrastructures expérimenté. »

Le projet Cypress est l'un des huit projets éoliens choisis en vue d'un Renewable Electricity Support Agreement (accord de soutien pour la production d'électricité renouvelable) par l'Alberta Electric System Operator lors des rondes 2 et 3 du processus d'appel d'offres lancé en mars 2018 dans le cadre de son Renewable Electricity Program (Programme d'électricité renouvelable).

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 304 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos du Régime de rentes du Mouvement Desjardins (RRMD)

Par l'intermédiaire de son comité de retraite, le RRMD offre un régime de retraite à prestations déterminées à plus de 66 000 participants. Avec un actif net de 12,9 G$ CA à la fin de 2018, il est l'un des principaux régimes de retraite privés au Canada.

À propos d'EDF Renouvelables Amérique du Nord

EDF Renouvelables Amérique du Nord est l'un des premiers producteurs d'électricité et fournisseur de services indépendants sur le marché, avec plus de 30 ans d'expertise en énergies renouvelables. L'entreprise est active dans les grands projets : les projets éoliens (sur terre et en mer), solaires photovoltaïques et les projets de stockage; les solutions décentralisées : solaire, solaire et stockage, recharge de véhicules électriques et gestion énergétique; et l'optimisation d'actifs : compétences techniques, opérationnelles et commerciales nécessaires pour maximiser le rendement des projets de génération d'électricité. Le portefeuille nord-américain d'EDF Renouvelables comprend 16 GW de projets livrés et 10 GW de contrats de service. Au Canada, l'entreprise compte 1 600 MW d'installations solaires ou éoliennes en service ou en construction et 4 200 MW de projets en cours de conception. EDF Renouvelables Amérique du Nord est une filiale d'EDF Renouvelables, la société affiliée spécialisée en énergie renouvelable de Groupe EDF.

Pour en savoir plus, visitez www.edf-re.com (en anglais seulement).

À propos des Gens-du-Sang

Les Gens-du-Sang appartiennent à la Confédération des Pieds-Noirs et sont signataires du Traité numéro 7. Leur réserve, la plus grande au Canada, est située à environ 200 km au sud de Calgary, en Alberta. D'une superficie de 1450 km², elle compte plus de 13 000 membres, qui vivent sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci. Les efforts déployés par les Gens-du-Sang dans le domaine des affaires reposent sur des décennies d'exploitation des gisements de pétrole et de gaz qui se trouvent sur leur territoire et sur l'exploitation du plus gros projet d'irrigation au Canada.

