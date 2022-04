Le recrutement international : une solution aux besoins des employeurs du Québec

Programmation Journées Québec 2022-2023

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Face aux défis de rareté de main d'œuvre que rencontrent de nombreux employeurs, le gouvernement du Québec propose une offre de services en matière de recrutement international. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean Boulet, annonce la nouvelle programmation des missions Journées Québec qui visent à recruter près de 3 000 travailleuses et travailleurs étrangers entre avril 2022 et mars 2023.

Les Journées Québec

Afin d'atteindre cet objectif, la programmation des missions de recrutement Journées Québec a été élaborée en fonction des besoins des employeurs du Québec et de ses régions, avec la collaboration de partenaires non gouvernementaux, Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville. Les 17 missions Journées Québec prévues permettront de recruter des travailleuses et des travailleurs provenant de nombreux pays, comme la France la Colombie et le Maroc.

Une offre axée sur les secteurs prioritaires et les pays francophones

Également, soulignons que les efforts de recrutement du gouvernement du Québec sont intensifiés dans les territoires francophones et francotropes afin de permettre d'attirer les personnes candidates qui pourront plus facilement s'intégrer au Québec en français. Des cours de français sont d'ailleurs offerts dès l'étranger aux personnes qui souhaitent commencer leur apprentissage avant leur arrivée. Les secteurs de l'Opération main-d'œuvre, soit la santé, l'éducation, le génie, la construction, les services de garde éducatifs à l'enfance et les technologies de l'information ont été priorisés tout en laissant une place à d'autres secteurs qui ont d'importants besoins de main d'œuvre comme l'hôtellerie, la restauration, le transport et le secteur manufacturier.

« Les Journées Québec, ce sont 17 missions à l'étranger qui visent à recruter des travailleuses et de travailleurs francophones qualifiés. Le gouvernement vise particulièrement les professions à forte demande par les entreprises du Québec dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Cette formule clé en main leur permet de tenir des entretiens d'embauche avec des travailleuses et des travailleurs étrangers présélectionnés selon la profession visée et le niveau de compétence recherché. Nos missions s'inscrivent dans une démarche de soutien au recrutement et à la croissance des entreprises. Je dirai toujours que l'immigration ciblée fait partie des solutions. Le gouvernement est présent pour mettre en place des solutions gagnantes pour le développement économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Il est essentiel pour le Québec de renforcer sa présence sur le plan international, et principalement dans les pays francophones et francotropes qui constituent des bassins de travailleuses et de travailleurs internationaux de choix. Les Journées Québec offrent une excellente visibilité à l'international pour les entreprises québécoises qui sont à la recherche de main d'œuvre dans plusieurs secteurs clés de notre économie. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

