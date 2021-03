Le tout premier sondage de FedEx Express Canada sur les femmes et l'industrie du transport et de la logistique mené par Angus Reid Forum auprès de 1 039 professionnelles canadiennes a révélé que les employeurs du secteur du transport et de la logistique devront en faire plus pour encourager les femmes à faire carrière dans ce secteur. Voici quelques résultats ciblés du sondage :

Près de la moitié des femmes (48 %) interrogées ont affirmé ne pas être intéressées par une carrière en transport et en logistique.

De ce nombre, 32 % ont indiqué qu'elles ne connaissaient pas assez ce milieu pour savoir s'il recèle des occasions de croissance professionnelle et ont proposé que l'industrie déploie plus d'efforts pour sensibiliser d'éventuelles candidates.

Environ le tiers des Canadiennes sondées (32 %) ont affirmé prendre des mesures pour favoriser leur avancement professionnel ou planifier un retour aux études.

« Les Canadiennes et les Canadiens se fient plus que jamais à l'industrie du transport et de la logistique. Les femmes dirigeantes procurent à notre industrie une diversité des idées et des perspectives cruciales sur les performances futures de ce secteur, a déclaré Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. Je souhaite que l'industrie canadienne du transport, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement encourage les femmes de manière proactive à se renseigner sur les incroyables possibilités de carrière dans ce domaine. Nous jouons réellement un rôle décisif dans la vie des gens. »

Le transport des passagers et des marchandises est un volet extrêmement important de l'économie canadienne et un aspect essentiel de certains des piliers du commerce qui connaissent l'expansion la plus rapide à l'heure actuelle. Le commerce international, les soins de santé, le commerce électronique, l'innovation et d'autres champs d'activité tout aussi passionnants sont tous tributaires de la vitalité et du dynamisme du secteur du transport et de la logistique. Selon Statistique Canadai, près d'un million de personnes travaillent dans les secteurs du transport et de l'entreposage (SCIAN 48-49). Toutefois, sur le total des travailleurs de ce secteur, seuls 22,87 % sont des femmes.

Sur une note positive, le sondage de FedEx Express Canada a révélé que parmi les femmes qui se disent prêtes à envisager une carrière en transport et en logistique, 33 % croient qu'il s'agit d'une industrie stable en raison de l'augmentation constante des besoins en matière d'expédition. De plus, 13 % des répondantes qui se sont montrées intéressées par une telle carrière ont déclaré avoir vu des femmes dirigeantes ayant connu du succès dans ce secteur ou en avoir entendu parler, autre facteur de motivation, selon elles, pour réfléchir à une carrière dans le domaine.

« Comme pour toutes les industries, nous devons agir en fonction des clients que nous desservons. Chez FedEx, nous sommes en bonne position pour offrir à notre personnel la possibilité de travailler sur des projets qui s'appuient sur nos forces en innovation, en commerce électronique, en service à la clientèle et plus encore, poursuit Lisa Lisson. Alors que notre entreprise continue d'évoluer en harmonie avec un environnement de plus en plus numérique, nous voulons mettre à profit notre esprit novateur pour bâtir le réseau de demain, et nous espérons que les femmes qui cherchent à faire progresser leur carrière souhaiteront à participer à cet élan. »

FedEx Express Canada croit en une culture au sein de laquelle le mérite est récompensé, les membres de son équipe peuvent cheminer professionnellement et contribuer au succès de l'entreprise, et où la diversité fait partie intrinsèque de l'organisation. Animée par sa philosophie selon laquelle investir dans son personnel augmente la qualité du service aux clients et sa valeur pour ses actionnaires, FedEx Express Canada est reconnue comme l'un des principaux employeurs de choix et l'une des entreprises les plus respectées au pays.

À propos du sondage de FedEx Express Canada sur les femmes et l'industrie du transport et de la logistique

Ces résultats sont tirés d'un sondage de FedEx Express Canada mené entre le 18 et le 22 février 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 039 Canadiennes en ligne entre 18 et 60 ans qui sont sur le marché du travail ou qui prévoient l'être à l'avenir, et qui sont membres de l'Angus Reid Forum. Le sondage a été mené en français et en anglais. L'échantillon a été pondéré en fonction de l'âge, de la province et de la scolarité.

À propos des sondages d'Angus Reid Forum

La précision des sondages d'Angus Reid Forum en ligne est mesurée au moyen d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, on estime que les résultats sont précis à +/- 3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Tous les sondages et toutes les enquêtes par sondage peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur, y compris notamment des erreurs de couverture et de mesure.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux entreprises du monde entier une vaste gamme de services de transport, de cybercommerce et de bureautique. La compagnie, qui a des revenus annuels de 75 milliards de dollars, fournit des solutions commerciales intégrées aux entreprises par l'entremise de ses sociétés en exploitation gérées en collaboration, qui font face à la concurrence de façon collective sous le nom bien connu de FedEx et sont axées sur l'innovation numérique. Citée régulièrement comme l'un des employeurs les plus admirés et respectés au monde, FedEx exige des quelque 600 000 membres de son équipe qu'ils restent concentrés sur la sécurité, sur le respect des normes éthiques et professionnelles les plus élevées et sur les besoins de leurs clients et de leurs collectivités. Pour en savoir plus sur la façon dont FedEx relie les gens et les possibilités partout dans le monde, visitez about.fedex.com.

______________________________________

i Statistique Canada. Tableau 14-10-0023-01 Caractéristiques de la population active selon l'industrie, données annuelles (x 1 000).

SOURCE Federal Express Canada Corporation

Renseignements: James Anderson, Relations avec les médias, FedEx Express Canada, 905 212-5372, [email protected]

Liens connexes

http://www.fedex.ca