Le RDV En route arrive à grands pas ! Le tout premier salon virtuel des carrières en transports électriques et intelligents aura lieu les 29 et 30 mars 2021

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, a lancé en janvier dernier, le projet En route, destination carrières en transports électriques et intelligents ayant pour objectif de valoriser le secteur des transports terrestres électriques et intelligents (TEI) et d'attirer de nouveaux talents pour favoriser l'accès à une main-d'œuvre qualifié. Le RDV En route, tout premier salon virtuel des carrières en transports électriques et intelligents, aura lieu les 29 et 30 mars prochain. Ce sera l'occasion de découvrir les formations, les carrières et les emplois dans ce secteur en pleine croissance, en plus d'être en contact avec les entreprises québécoises qui font rayonner le Québec partout dans le monde !

Co-présenté par le gouvernement du Québec et en collaboration avec plus de 40 partenaires, cet événement mettra en relation des étudiants, finissants, chercheurs d'emplois et travailleurs avec des entreprises et institutions d'enseignement québécoises pour favoriser l'orientation, la formation et le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée indispensable à la croissance de l'industrie des transports électriques et intelligents. Ce sont près de 800 participants qui seront réunis sur 2 jours autour de conférences inspirantes, de panels de discussion, d'une exposition virtuelle et de séances de maillage.

Le RDV En route est une occasion unique de se familiariser avec les formations menant à des carrières en TEI et d'échanger avec les établissements d'enseignement, de découvrir de nouvelles carrières et emplois, et d'assister à des conférences d'acteurs clés de l'industrie des TEI. C'est grâce aux talents d'aujourd'hui, que nous réinventerons la mobilité de demain !

Programmation, concept et format

Le RDV En route propose une programmation à la carte 100% virtuelle pour cette toute première édition. Les panels et conférences, disponibles en direct et en rediffusion, seront l'occasion idéale pour se familiariser avec différents sous-secteurs des TEI et découvrir de nouvelles opportunités de carrières. Les entreprises de l'industrie et les institutions d'enseignement valoriseront leurs emplois et leurs formations grâce à des présentations éclair, et les participants auront la possibilité de faire du réseautage de qualité avec ces acteurs à travers les kiosques virtuels de cette foire de l'emploi et de la formation. Les participants pourront visiter les 30 kiosques virtuels d'entreprises reconnues dans le milieu des TEI et la dizaine de kiosques virtuels d'établissement d'enseignement.

Le 29 mars sera la journée découverte du secteur des TEI et de la formation. Il y aura une présentation du secteur des TEI, des tendances actuelles et futures et des opportunités qui en découlent, en plus d'un panel de discussion portant sur les carrières excitantes et les défis en lien avec les valeurs du domaine. Le 30 mars sera la journée carrière en transports électriques et intelligents. Il y aura deux panels de discussion, un sur l'électrification des transports : la place du Québec et l'ambition et un sur le transport intelligent : une grande révolution… dès maintenant ! En plus de présentations de portraits sectoriels, sur l'électrification des transports et sur les transports intelligents et les nouvelles solutions de mobilité.

Les chercheurs d'emplois, les étudiants, les travailleurs, les établissements d'enseignement, les conseillers en orientation et les entreprises en transports électriques et intelligents seront réunis sur 2 jours et assisteront aux interventions de conférenciers vedettes de l'industrie québécoise des transports électriques et intelligents dont : Marc Bédard, PDG, La Compagnie électrique Lion, Sylvain Castonguay, Chef de la stratégie d'intégration commercial des véhicules et directeur de programme et des opérations, Dana, Frantz Saintellemy, Président et chef de l'exploitation, LeddarTech, Louis Tremblay, PDG, AddÉnergie et David Van der Wee, Vice-président, Matériel roulant et composants - Amérique du Nord Alstom.

Les plus grands noms de l'industrie québécoise seront sur place afin de faire découvrir les opportunités de carrières offertes par nos joueurs, dont : Merkur inc., LeddarTech, BRP, Dana, Dana TM4, Effenco, Nova Bus, AddÉnergie, BIXI Montréal - CycloChrome, La compagnie Électrique Lion, Société de transport de Laval - STL, Blue Solutions et de nombreux autres. Plusieurs institutions académiques seront également présentes virtuellement, entre autres : le Cégep de Saint-Jérôme, l'École de technologie supérieure (ÉTS), le Cégep de Sainte-Foy, Compétences VE - CPCPA, l'UniverstéMcGill, la Polytechnique Montréal, l'Université de Concordia, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal (EMEMM).

Retrouvez tous le détail des conférenciers et de la programmation ici.

L'après événement

Suite au salon, le projet En route continuera de se déployer sur plusieurs mois par le biais du site web officiel répertoriant, entre autres, les offres d'emplois et formations disponibles en TEI, les chiffres clés du secteur, des vidéos de présentation d'entreprises québécoises, des fiches métiers et des portraits de travailleurs.

Les entreprises et les chercheurs d'emplois ou de stage sont invités à le consulter régulièrement, afin de rester à l'affût des nombreuses opportunités de carrières en transports électriques et intelligents. À ce jour, ce sont plus de 235 offres d'emplois qui sont affichées sur le site En route,de Propulsion Québec, il s'agit de postes de tous types : d'ingénieurs, de concepteurs de logiciels, de techniciens, d'assembleurs, de mécaniciens et plus encore ! Pour voir les offres c'est ici.

Citations

« Avec l'ensemble des ressources naturelles, l'hydroélectricité et d'expertise en transport de la province, le Québec se positionne comme un chef de file mondial en transports terrestres électriques et intelligents. Cependant pour 70% de nos membres, ce sont des enjeux de main-d'œuvre qui freinent leur croissance... Le RDV En route vise à attirer les étudiants et finissants, les diplômés récents, les travailleurs québécois d'autres industries, les travailleurs étrangers d'autres industries et secteurs à se lancer dans une carrière en TEI. C'est donc avec l'appui des différents partenaires gouvernementaux, institutions d'enseignement et entreprises québécoises en TEI que la grappe mise sur l'attraction d'un bassin de talent qualifié provenant autant du Québec que d'ailleurs ! Le RDV En route est l'occasion rêvée de venir découvrir le domaine, d'en apprendre plus sur les opportunités de carrières d'aujourd'hui et ainsi, de se trouver un emploi innovant pour favoriser le transport de demain ! » partage Sarah Houde, Présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« Le marché du travail a connu de grandes transformations depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le secteur des TEI fait partie de ceux touchés par le phénomène de rareté de la main-d'œuvre. Le RDV En route est donc une belle occasion de se familiariser avec les offres de formation et de recrutement de ce secteur en pleine croissance. Il est important d'appuyer ce genre d'initiative, qui contribue à bâtir une économie robuste et basée sur des emplois de qualité », souligne M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

La réalisation du projet En route est rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires : le Gouvernement du Québec, Merkur inc., LeddarTech, BRP, Dana, Dana TM4, Effenco, Nova Bus, AddÉnergie, BIXI Montréal - CycloChrome, La compagnie Électrique Lion, Société de transport de Laval - STL, Blue Solutions Canada, Cégep de Saint-Jérôme, École de technologie supérieure (ÉTS), Cégep de Sainte-Foy, Compétences VE - CPCPA, McGill University, Polytechnique Montréal, Concordia University, Université de Sherbrooke, Université Laval et L'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal (EMEMM).

Pour en apprendre davantage sur le projet En route, destination carrières en transports électriques et intelligents, consultez le site web officiel.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui près de 215 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fonds de solidarité de la FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

