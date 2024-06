Le RCLALQ lance Locataire.info, un nouveau site web d'information sur les droits des locataires

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) est fier d'annoncer le lancement de Locataire.info , un nouveau site web dédié à l'information et à la défense des droits des locataires. Ce site, conçu pour être une ressource précieuse pour les locataires du Québec, rassemble une foule de renseignements et d'outils pour les aider à mieux comprendre et défendre leurs droits.

Plus qu'un simple outil d'information juridique, Locataire.info s'appuie sur l'expertise développée au fil des ans par les comités logement pour offrir des réponses claires et accessibles aux locataires et les aider à défendre leurs droits. Les locataires qui ont besoin d'un soutien supplémentaire ou qui cherchent des occasions de se mobiliser pourront également trouver sur le site les coordonnées de leur comité logement local.

Le design de l'identité graphique et la conception du site web ont été réalisés par Élyse Bergeron, de Kreart.ca . Des dessins de l'illustratrice Élise Gravel ajoutent une touche accueillante et engageante à la page d'accueil. Des vidéos promotionnelles, réalisées par Gabriel Bélisle à partir des illustrations d'Élise Gravel, seront publiées sur nos réseaux sociaux afin de sensibiliser davantage de locataires à l'existence de cette nouvelle ressource.

La version anglaise du site est actuellement en préparation et devrait être disponible dans les prochaines semaines, afin de rendre cette ressource accessible à un plus grand nombre de locataires à travers le Québec.

Pour visiter le site, rendez-vous sur Locataire.info .

Nous invitons les médias et le public à explorer cette nouvelle ressource et à partager largement l'information pour soutenir les locataires du Québec.

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)