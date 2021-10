Le rapport s'appuie sur l'indice économique de TK Elevator, qui mesure l'activité des ascenseurs dans les immeubles nord-américains. L'indice permet de faire le suivi des ascenseurs connectés à MAX, la première plateforme numérique dans le nuage et basée sur l'Internet des objets de l'industrie, qui permet d'améliorer le service et l'entretien prédictifs et favorise la gestion plus intelligente des immeubles. MAX est connecté à plus de 86 000 ascenseurs aux États-Unis et au Canada, et ses différentes capacités opérationnelles lui permettent de surveiller avec précision l'activité des ascenseurs dans tous les types d'immeubles.

« Bien que les professionnels de l'immobilier commercial soient déterminés à offrir à leurs locataires la meilleure expérience possible afin d'assurer un retour sécuritaire dans les immeubles de bureaux, bon nombre d'entre eux manquent de clarté ou d'orientation concernant leur vision de l'avenir, a déclaré Kevin Lavallee, président et chef de la direction de TK Elevator en Amérique du Nord. L'édition 2022 du rapport fournit des stratégies et des conseils d'experts sur l'avenir de la gestion des immeubles axée sur les données. Il sera un outil précieux pour les gestionnaires immobiliers afin d'appuyer une gestion et une prise de décisions plus intelligentes des installations. »

Pour en savoir plus sur le rapport TK Elevator Index Report et les quatre tendances clés qui orientent l'avenir de l'immeuble de bureaux, cliquez ici.

Vous pouvez télécharger l'édition 2022 du rapport ici.

TK Elevator présentera quelques-unes des technologies numériques essentielles à l'avenir de l'immeuble de bureaux au kiosque 709, lors de l'événement BOMA International Conference & Expo de 2021, qui aura lieu du 6 au 9 octobre au Boston Convention and Exhibition Center de Boston. Les participants auront l'occasion d'explorer les nouvelles technologies numériques et sans contact robustes de TK Elevator, y compris l'application mobile AGILE, qui permet aux passagers d'actionner un ascenseur au moyen de leur téléphone intelligent ou d'un appareil portable.

L'application mobile AGILE, qui a été lancée en février 2021, est installée ou sera installée sous peu dans près d'une douzaine de grands marchés américains au cours des prochains mois, y compris New York, Chicago, Atlanta, Las Vegas, San Francisco, Cincinnati, Houston, Toronto, Nashville, West Palm Beach et Denver.

Récemment, l'immeuble Block 162 est devenu le premier immeuble de Denver à installer cette solution d'ascenseur sans contact révolutionnaire, dans le but d'améliorer la qualité de vie des locataires, de contribuer à éviter la congestion de la circulation dans les ascenseurs et les interactions physiques avec les surfaces des ascenseurs, des boutons et des rampes susceptibles d'attirer les virus et les bactéries.

Pour voir comment fonctionne l'application mobile AGILE, cliquez ici.

Jon Clarine, chef des services numériques de TK Elevator, fera également une présentation lors de l'événement BOMA 2021. Son discours intitulé « Elevator Safety in a COVID-19 Challenged World » aura lieu le vendredi 8 octobre de 12 h (HE) à 13 h (HE), et sera présenté dans le section « Solutions Showcase » du site Web de l'événement.

La séance portera sur les problèmes de sécurité liés aux ascenseurs auxquels les gestionnaires d'immeuble ont été confrontés pendant la COVID-19, ainsi que sur la façon dont ceux-ci devraient gérer efficacement le retour sécuritaire au bureau. M. Clarine abordera également les nombreuses technologies numériques et sans contact introduites pendant la pandémie et aidera les participants à faire la distinction entre les solutions à court terme et les solutions à long terme.

Pour en savoir plus sur TK Elevator, rendez-vous sur le site https://www.tkelevator.com/ca-en/.

IMAGES DE PRESSE

Cliquez ici.

PERSONNE-RESSOURCE

Dennis Van Milligen

Gestionnaire, Relations publiques

TK Elevator, Amérique du Nord

P +1 312 525 3190

[email protected]

www.tkelevator.com/us



BLOGUES DE L'ENTREPRISE

Insights

Urban Hub

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator (anciennement : thyssenkrupp Elevator)

Comptant des clients dans plus de 100 pays desservis par 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019-2020. Les plus de 1 000 centres de l'entreprise à travers le monde offrent un vaste réseau qui garantit une proximité avec ses clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposée comme l'une des plus grandes compagnies d'ascenseurs au monde et est devenue indépendante depuis sa vente par thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent plus de 24 000 techniciens. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des ascenseurs d'immeubles résidentiels et commerciaux et des solutions de pointe hautement personnalisées de gratte-ciel ultramodernes. Il comprend aussi des escaliers mécaniques et des tapis roulants, des ponts d'embarquement pour passagers, ainsi que des escaliers et plateformes élévatrices. Les solutions de services en nuage intégrées, comme la plateforme MAX, prennent de plus en plus d'importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - aller au-delà.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652893/TK_Elevator_Index_2022_Outlook_COVER.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1003423/thyssenkrupp_Elevator_Logo.jpg

SOURCE TK Elevator

Liens connexes

https://www.tkelevator.com