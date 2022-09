Bill Gates et Melinda French Gates appellent les dirigeants à tenir leurs engagements envers les personnes les plus pauvres du monde et à investir dans l'innovation et l'ingéniosité pour continuer à sauver des millions de vies

SEATTLE, 13 septembre 2022 /CNW/ - La Fondation Bill et Melinda Gates a publié aujourd'hui son sixième rapport Goalkeepers. Celui-ci révèle que la quasi-totalité des indicateurs des objectifs de développement durable des Nations unies, actuellement à mi-parcours, ne semblent pas en voie d'atteindre les résultats escomptés d'ici 2030. Malgré les revers importants causés par les crises mondiales constantes, le rapport est optimiste et souligne les possibilités d'accélérer les progrès en vue de l'élimination de la pauvreté, de la lutte contre les inégalités et de l'atténuation des changements climatiques.

Rédigé par les Co-présidents de la fondation, Melinda French Gates et Bill Gates, le rapport de cette année, « The Future of Progress » (L'avenir du progrès), souligne les répercussions de la pandémie de COVID-19, des guerres en Ukraine et au Yémen, des crises climatiques et alimentaires en cours et des obstacles macroéconomiques qui freinent les ambitions mondiales d'améliorer et de sauver des millions de vies d'ici 2030.

« Il n'est pas surprenant que les progrès stagnent lorsque les crises s'accumulent, déclare Bill Gates. « Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Toutes les actions comptent pour sauver des vies et atténuer la souffrance. Abandonner serait une erreur. »

Dans leur rapport, Mme French Gates et M. Gates appellent tous deux à de nouvelles approches pour atteindre l'égalité entre les sexes et la sécurité alimentaire. Ils citent également les progrès spectaculaires réalisés dans la lutte contre l'épidémie de VIH/sida - une diminution de près de 60 % du nombre de décès annuels entre 2000 et 2020 - comme exemple de ce qui peut se produire lorsque le monde investit dans des solutions à long terme et des approches novatrices pour régler des problèmes bien ancrés.

« Le monde fait face à de nombreux défis, dont certains peuvent sembler insurmontables. Pourtant, malgré les revers, j'ai bon espoir que nous pourrons résoudre ces problèmes ensemble et sauver des millions de vies grâce à l'ingéniosité et à l'innovation humaines, déclare Mme Gates. Nous savons que le progrès est possible, car la communauté mondiale a déjà surmonté des situations difficiles par le passé. Et nous pouvons le refaire. »

Le rapport de cette année présente les meilleurs et les pires scénarios pour mettre fin aux maladies infectieuses évitables et à la malnutrition, améliorer l'accès à une éducation de qualité, accroître l'accès aux services financiers et parvenir à l'égalité des sexes.

« À ce stade sans précédent, la façon dont le monde choisira de réagir aux revers aura des répercussions à la fois sur la situation actuelle et sur les générations à venir. Des millions de vies sont en jeu », déclare Mark Suzman, chef de la direction de la Fondation Gates. « Nous demandons aux gouvernements, au secteur privé, à la société civile et aux organismes philanthropiques d'en faire plus pour atteindre les objectifs ambitieux et de continuer à investir dans de nouvelles façons de penser, de nouveaux outils et de nouvelles données, ainsi que dans des solutions éprouvées pour veiller à ce que chaque personne ait la possibilité de vivre une vie saine et productive. »

Dans le rapport, Mme French Gates cite des données qui montrent que le monde ne parviendra pas à l'égalité des sexes avant au moins 2108, soit trois générations plus tard que prévu. Elle préconise des approches qui ne se limitent pas à garantir qu'une femme est en mesure de gagner sa vie, mais qui assurent plutôt qu'elle a le plein contrôle sur son existence.

« Un moteur puissant peut faire avancer le progrès, qu'il s'agisse des objectifs mondiaux liés à l'égalité des sexes, mais aussi de ceux relatifs à la santé, à l'éducation de qualité, à la lutte contre la pauvreté et j'en passe : l'habilitation des femmes », écrit Mme French Gates.

Elle souligne deux approches éprouvées pour accroître le pouvoir des femmes au sein de leur famille et de leur collectivité, soit le renforcement de la résilience économique grâce un accès élargi aux outils financiers numériques et la mise en œuvre d'une solide infrastructure de prestation de soins qui permet aux femmes de gagner un revenu à l'extérieur du foyer.

M. Gates écrit quant à lui que l'aide humanitaire ne peut pas arriver à bout de la faim à elle seule. Il cite les récents chocs subis par l'approvisionnement mondial en céréales en provenance d'Europe de l'Est et la menace permanente des changements climatiques pour souligner la vulnérabilité et l'interconnexion du système alimentaire mondial. En s'appuyant sur un nouvel outil de visualisation des données pour prédire les répercussions des changements climatiques, le rapport fournit des projections sombres pour les rendements futurs des cultures et la productivité agricole, en particulier en Afrique.

M. Gates donne des exemples de cultures « climato-intelligentes » et d'utilisation de la modélisation prédictive comme solutions éprouvées qui ont aidé les petits exploitants agricoles d'Afrique et d'Inde à accroître leur productivité et à protéger leurs cultures contre les effets perturbateurs des changements climatiques. Il appelle à une augmentation des investissements dans la recherche et le développement et d'autres solutions reconnues afin de stimuler considérablement la productivité agricole, en particulier en Afrique, où 14 pays dépendent de la Russie et de l'Ukraine pour la moitié du blé qu'elles consomment.

« Le monde devrait être généreux et empêcher les gens de souffrir de la faim. Cela dit, cette solution ne suffirait pas à résoudre le problème global. L'objectif ne devrait pas consister simplement à accroître l'aide alimentaire, mais bien à veiller avant toute chose à ce les populations soient en mesure de subvenir elles-mêmes à leurs besoins », écrit-il.

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider tout le monde à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s'attache à améliorer la santé des populations et à leur donner la possibilité de se sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que chaque personne - en particulier celles qui ont le moins de ressources - ait accès à tout ce dont elles ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Établie à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par Mark Suzman, chef de la direction, sous la direction des Co-présidents Bill Gates et Melinda French Gates et du conseil d'administration.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la fondation visant à accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. En consignant les histoires et les données qui sous-tendent les objectifs mondiaux dans un rapport annuel, la Fondation espère inspirer une nouvelle génération de leaders - des « gardiens » (Goalkeepers) qui sensibilisent la population aux progrès, tiennent leurs dirigeants responsables et incitent à l'action pour atteindre les objectifs mondiaux.

À propos des objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège des Nations Unies, à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés à atteindre les 17 objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une série d'objectifs et de cibles ambitieux visant à atteindre trois résultats extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice, et remédier aux changements climatiques.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Lien vers le rapport (en anglais seulement) : https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report

Éléments visuels du rapport(en anglais seulement) : Éléments du rapport

SOURCE Bill & Melinda Gates Foundation