OTTAWA, ON, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Le nouveau rapport Oncologie de précision et cancer du sein : un regard sur l'approche canadienne dans un contexte en pleine évolution, publié par le Réseau canadien du cancer du sein (RCCS), présente les points de vue et les recommandations exhaustifs des patientes et des cliniciens sur l'application et l'intégration des soins guidés par la génomique dans le cancer du sein. Pour aider à comprendre les différentes perspectives et valeurs sur l'oncologie de précision dans le cancer du sein et le rôle des analyses et des données, le RCCS a organisé deux tables rondes virtuelles nationales : une avec six patientes atteintes du cancer du sein présentant différents types et stades de la maladie et une avec quatre oncologues. Dans chaque groupe, les membres ont parlé de leurs expériences et ont relevé les lacunes en ce qui a trait à la satisfaction des besoins des patientes.

La promesse de l'oncologie de précision pour les patients atteints de cancer du sein a le potentiel de favoriser des options thérapeutiques plus ciblées et plus efficaces, ce qui pourrait améliorer les résultats aux traitements », a déclaré Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration du RCCS. « Alors que les discussions se poursuivent au sujet de la réglementation et de la mise en œuvre des tests et du traitement du cancer du sein, il est essentiel que les décisions soient éclairées par les points de vue et les besoins des patients et des médecins. Il y a peut-être des leçons à tirer de l'approche rapide d'approbation des vaccins contre la COVID-19 et qui pourraient être appliquées dans ce domaine en vue d'améliorer les résultats pour les personnes vivant avec le cancer du sein et d'autres formes de cancer. »

« Nous constatons que de nombreux centres ont introduit dans une certaine mesure le profilage génomique du cancer. Pourtant son utilisation pour le cancer du sein n'est pas encore la norme », a indiqué Mme Karen Gelmon, professeure de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique et oncologue à la British Columbia Cancer Agency de Vancouver. « Les nouveaux traitements exigent de plus en plus la confirmation d'un biomarqueur pour déterminer leur efficacité à traiter ce cancer en particulier. Nous devons nous assurer qu'il y a un accès équitable aux tests et des délais de traitement uniformes dans tout le pays pour les patientes. »

RECOMMANDATIONS POUR L'INTÉGRATION DE L'ONCOLOGIE DE PRÉCISION AU CANADA

En tant qu'organisation axée sur les patientes, le RCCS a cherché à rendre compte des espoirs, des craintes et des points de vue des patientes atteintes d'un cancer du sein et des médecins pour aider le système de soins de santé canadien à intégrer avec succès l'oncologie guidée par la génomique dans tout le pays. En fonction de certaines des lacunes et des besoins définis lors des séances destinées aux cliniciens et aux patientes, le RCCS propose les recommandations suivantes.

Cadre national d'analyse : Les deux groupes recommandent de prendre des mesures urgentes pour assurer un accès équitable aux analyses et aux traitements génomiques appropriés pour tous les patients et leurs médecins, partout au Canada . Cela comprend les essais aux fins de recherche clinique. Les deux groupes considéraient la création d'une approche nationale coordonnée en matière d'analyse comme une occasion immédiate. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires sont encouragés à établir un comité d'experts pancanadien pour examiner et recommander un cadre d'analyses génomiques financé pour toutes les provinces et tous les territoires.



Examens accélérés : Les deux groupes ont également souligné le besoin d'adapter le processus actuel d'approbation et de financement pour les traitements novateurs qui présentent un vaste potentiel à l'égard des avantages En adoptant des processus plus flexibles, un système réactif peut être bâti pour financer et surveiller des traitements prometteurs où il reste de l'ambiguïté. Le RCCS recommande que Santé Canada établisse des mesures de rendement dynamiques et appropriées afin d'accélérer l'accès aux traitements de précision contre le cancer et aux évaluations des technologies de la santé (ETS) afin de créer un processus de financement flexibles qui offre un remboursement conditionnel pour les traitements AC-C.



Ressources didactiques : Admettant que l'oncologie de précision n'est pas le bon outil dans tous les cas ni pour chaque patient, les deux groupes reconnaissent l'importance d'une communication transparente sur son utilisation. La production de ressources supplémentaires destinées aux patients répond à un besoin crucial d'appuyer l'éducation, d'instaurer la confiance et de susciter la collaboration des patients. Cela comprend la nécessité que les groupes de patients, les organismes de soins du cancer et les professionnels de la santé s'assurent que les patients reçoivent du matériel didactique sur les analyses et les traitements liés à l'oncologie de précision. Des ressources, y compris la documentation - en ligne et imprimés - et les conseillers pour les patients, sont recommandées comme autres sources de soutien pour les patients.

Les recommandations énoncées ci-dessus appuient l'engagement du RCCS envers la sensibilisation, la défense des droits et la promotion de l'échange didactique pour aider à assurer la sécurité et le confort des patientes canadiennes atteintes du cancer du sein dans leurs démarches de traitement de leur maladie, et ce, dans un environnement en évolution. Pour en savoir plus sur ces recommandations, lisez le rapport sur le site CBCN.ca.

À PROPOS DU RCCS

Le Réseau canadien du cancer du sein (RCCS) est la seule organisation caritative canadienne dirigée par des patientes. Il s'est engagé à assurer la meilleure qualité de soins pour l'ensemble de la population canadienne atteinte du cancer du sein et s'efforce de faire valoir les points de vue et les préoccupations des survivantes et des patientes du cancer du sein en faisant la promotion d'activités d'échange d'information, d'éducation et de représentation.

