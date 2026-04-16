TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia fait paraître ses publications annuelles portant sur le développement durable, notamment son Rapport de durabilité 2025.

Ce rapport dresse le bilan des progrès de la Banque en ce qui a trait à ses objectifs de durabilité. Il y est question de ses efforts pour investir dans les collectivités, soutenir son personnel, gérer de manière responsable les activités de la Banque et sa chaîne d'approvisionnement, et aider sa clientèle à mettre en œuvre leurs stratégies liées au développement durable.

Le Rapport présente aussi l'évolution de ScotiaINSPIREMD − notre initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans pour développer la résilience économique des groupes défavorisés − en vue d'appuyer les efforts des organismes communautaires pour soutenir la croissance économique. Notre initiative ScotiaINSPIRE sera articulée autour d'un cadre stratégique actualisé reposant sur quatre piliers : l'éducation, l'emploi, les besoins de la communauté et la cohésion, et l'économie résiliente.

Faits saillants du Rapport de durabilité 2025 :

Financement de 40 milliards de dollars pour le climat afin d'aider des clients à mettre en œuvre leurs stratégies climatiques, ce qui porte le total cumulatif à 212 milliards de dollars depuis 2019 . La Banque a aussi élaboré sa propre méthodologie pour calculer le ratio de financement à l'énergie (RFÉ) , qui quantifie une relation entre les activités de financement d'énergie à faibles émissions de carbones et d'énergie conventionnelle.

afin d'aider des clients à mettre en œuvre leurs stratégies climatiques, ce qui porte le . La Banque a aussi élaboré sa propre méthodologie pour calculer le , qui quantifie une relation entre les activités de financement d'énergie à faibles émissions de carbones et d'énergie conventionnelle. Investissements de 212 millions de dollars dans les collectivités depuis le lancement de ScotiaINSPIRE MD en 2021, l'objectif étant d'atteindre 500 millions de dollars d'ici 2030.

en 2021, l'objectif étant d'atteindre 500 millions de dollars d'ici 2030. Progrès réalisés pour 11 engagements du Plan d'action de la Banque Scotia pour la vérité et la réconciliation, qui définit 37 engagements concrets visant à tisser des liens de confiance entre la Banque et les membres du personnel, la clientèle et les communautés autochtones.

du Plan d'action de la Banque Scotia pour la vérité et la réconciliation, qui définit 37 engagements concrets visant à tisser des liens de confiance entre la Banque et les membres du personnel, la clientèle et les communautés autochtones. Collaboration avec la Banque de l'infrastructure du Canada dans le cadre d'un programme de 100 millions de dollars pour que notre clientèle puisse profiter d'un financement flexible et à faible coût pour la rénovation énergétique d'immeubles commerciaux, industriels, institutionnels, de bureaux et multirésidentiels.

dans le cadre d'un pour que notre clientèle puisse profiter d'un financement flexible et à faible coût pour la rénovation énergétique d'immeubles commerciaux, industriels, institutionnels, de bureaux et multirésidentiels. Maintien constant de la note ESG AAA (Leader) décernée par MSCI depuis mai 2021. ce qui nous classe parmi les 9 pour cent des banques qui ont reçu cette note dans le monde. Son classement parmi les 19,6 pour cent meilleures banques sur 608 au niveau mondial reflète la mise à jour du rapport MSCI du 23 mars 2026.

Pour consulter ces rapports et d'autres publications portant sur la durabilité, visitez la page Responsabilité et impact.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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