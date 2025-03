OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les Canadiens réclament des mesures de lutte contre les changements climatiques qui contribuent à renforcer l'économie, à garder le coût de la vie abordable et à assurer un air pur à nos collectivités. Alors que les impacts des changements climatiques deviennent de plus en plus graves et de plus en plus fréquents, en raison de phénomènes extrêmes comme les inondations, les feux de forêt et les vagues de chaleur, le gouvernement fédéral prend des mesures énergiques pour protéger la population canadienne, réduire la pollution, préserver l'environnement et créer une économie du 21e siècle plus forte, plus résiliente et plus durable.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a publié sa version définitive du Rapport d'inventaire national 2025, qui permet de faire le suivi des données sur les émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2023. Le rapport confirme que le plan du Canada pour réduire la pollution donne des résultats concrets. En 2023, les émissions de gaz à effet de serre du Canada se chiffraient à 694 mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone, une diminution de 65 mégatonnes (8,5 %) par rapport aux niveaux de 2005 (sans compter la contribution comptable de l'affectation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie).

La version définitive du Rapport d'inventaire national de cette année montre que l'intensité des émissions de notre croissance économique a diminué de 34 % alors que l'économie du Canada, elle, est devenue plus forte et plus durable. Les émissions du Canada ont maintenant atteint leur plus bas niveau en 27 ans, sans compter les années de pandémie, et elles sont nettement inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. La baisse historique de l'intensité des émissions - qui équivaut à retirer 1,8 million de voitures de la circulation pendant un an - montre que l'économie canadienne en pleine croissance devient plus propre et plus durable.

Le rapport de 2025 du Canada comprend une analyse des tendances relatives à l'évolution des émissions de 2013 à 2023 qui appuie les retombées des mesures stratégiques clés mises en œuvre dans des secteurs à fortes émissions de l'économie. Le rapport indique que les émissions de gaz à effet de serre de sources fugitives attribuables au pétrole et au gaz naturel ont diminué de 33 % entre 2013 et 2023, en partie grâce au règlement du Canada sur le méthane provenant du secteur pétrolier et gazier en 2020, qui a permis de réduire l'évacuation et les fuites d'émissions de méthane tout en favorisant la croissance de la production et la mise au point de nouvelles technologies propres.

Dans la même veine, les émissions de gaz à effet de serre provenant des réseaux électriques du Canada ont été réduites de 34 % au cours de la même période, et ce, grâce aux efforts fédéraux et provinciaux afin d'éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon et à la transition vers une production d'énergie plus propre. D'autres progrès en vue de réduire les émissions sont attendus dans les prochaines décennies grâce au nouveau Règlement sur l'électricité propre du Canada, qui vise à assurer la transition vers un réseau carboneutre d'ici 2050. En améliorant l'efficacité énergétique de leur maison et en se tournant vers des véhicules électriques, les Canadiens contribuent également à réduire les émissions tout en diminuant leurs factures chaque mois.

Le Rapport d'inventaire national 2025 fait valoir que les efforts collectifs déployés par tous les ordres de gouvernement, les entreprises, les groupes autochtones et l'ensemble de la population canadienne donnent des résultats positifs en diminuant l'intensité des émissions de notre économie. De tels efforts ont permis jusqu'à maintenant de réduire la pollution, de progresser vers une économie résiliente et d'assurer la prospérité du Canada au 21e siècle.

Citations

« La lutte contre les changements climatiques et la diminution de la pollution vont de pair avec la création d'une économie canadienne forte et concurrentielle. Le Rapport d'inventaire national de cette année montre que le plan du Canada pour s'attaquer aux émissions des plus grands émetteurs de l'économie permet de progresser vers une réduction des émissions. Le gouvernement fédéral continuera d'être à la tête de ces efforts, veillera à ce que les grands pollueurs paient leur juste part et stimulera la croissance d'une économie propre tout en prenant de front la crise climatique. »

- L'honorable Terry Duguid, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Depuis plus de trois décennies, le Rapport d'inventaire national fournit des données scientifiques de plus en plus solides pour appuyer la réglementation visant à réduire les émissions, ainsi que pour soutenir les fonds et les programmes qui rendent les technologies propres abordables pour les Canadiens et leurs entreprises.

Les émissions attribuables à la production d'électricité ont diminué entre 2013 et 2023 malgré l'augmentation de la population canadienne et l'adoption massive de technologies qui exigent plus d'électricité du réseau, comme les thermopompes et les véhicules électriques.

2023 malgré l'augmentation de la population canadienne et l'adoption massive de technologies qui exigent plus d'électricité du réseau, comme les thermopompes et les véhicules électriques. Les émissions liées au chauffage résidentiel ont diminué de 16 % de 2013 à 2023 grâce à des maisons plus écoénergétiques et à des hivers plus chauds. Entre 2013 et 2023, les émissions des voitures à essence ont diminué de 28 %, car ces véhicules sont maintenant moins nombreux sur les routes et sont plus écoénergétiques, tandis que les émissions des camions et des VUS plus polluants ont augmenté de 17 % (ce qui plombe en partie les réductions globales), pour une diminution totale de 8,3 %. Les réductions ont été appuyées par une série de subventions et de prêts gouvernementaux visant à aider les Canadiens à moderniser leurs systèmes de chauffage, comme le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et le règlement visant à réduire les émissions des automobiles et des camions.

