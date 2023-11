TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La LCBO publie aujourd'hui son Rapport d'impact 2022/2023 de la plateforme L'esprit de viabilité. Le rapport d'impact annuel présente les efforts déployés par l'organisation pour créer un avenir plus viable et plus équitable pour l'Ontario. Il met également en évidence les initiatives et les engagements en matière de développement durable et d'impact social qui améliorent le bien-être de sa clientèle, de son personnel et des collectivités dans toute la province.

Grâce à la générosité de sa clientèle et au soutien de son personnel, la LCBO a recueilli plus de 14 millions de dollars pour soutenir la santé et le bien-être des diverses communautés de l'Ontario. Cette somme s'ajoute aux 2,58 milliards de dollars qu'elle reverse à la province pour soutenir des services essentiels dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'infrastructure.

« Nous pensons qu'il est de la responsabilité de la LCBO de faire preuve de détermination dans son leadership », a déclaré George Soleas, président-directeur général de la LCBO. « Notre rapport d'impact présente nos engagements, nos progrès et la voie à suivre pour améliorer la durabilité de l'industrie des boissons alcooliques et susciter des changements significatifs et équitables dans les collectivités où nous vivons. »

Les fonds recueillis ont été versés à un groupe diversifié de 18 partenaires ayant un impact positif, dont Black CAP, Campfire Circle, Casey House Foundation, McMaster Children's Hospital Foundation, Rainbow Railroad, SickKids Foundation, Arbres Canada, Fondation de l'Hôpital Women's College et Centraide.

La LCBO a également lancé 20 nouvelles bourses dans le cadre de l'initiative L'esprit d'inclusion en partenariat avec l'Independent Wine Education Guild. Cette initiative vise à favoriser une représentation équitable dans les domaines du vin, de la bière et des spiritueux. À ce jour, le programme a permis à 13 femmes issues de la diversité à faire carrière et à s'épanouir au sein de l'industrie des boissons alcooliques.

Le rapport d'impact 2022/2023 décrit les progrès réalisés par l'organisation relativement à ses priorités, notamment :

Nous avons détourné des sites d'enfouissement 88 % des déchets générés dans nos centres de service au détail.

Grâce au Programme de consignation de l' Ontario , financé par la LCBO, 75 % des contenants ont été retournés par la clientèle.

, financé par la LCBO, 75 % des contenants ont été retournés par la clientèle. Nous avons offert 3 454 produits alcooliques locaux qui ont géré plus de 2 milliards de dollars en soutien à l'économie locale.

Le laboratoire de la LCBO a effectué plus de 750 000 analyses aux fins d'assurance de la qualité sur plus de 30 000 échantillons de produits.

Pour plus de renseignements et pour consulter le rapport d'impact 2022/2023 de la plateforme L'esprit de viabilité, consultez le site suivant : https://www.lcbo.com/fr/impact-report

