Le rapport montre comment les dommages économiques ont renforcé les inégalités et compromis la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies et met en lumière les pays qui innovent pour faire face aux défis.

SEATTLE, 14 septembre 2020 /CNW/ -- La Fondation Bill et Melinda Gates a lancé aujourd'hui son quatrième rapport annuel, Goalkeepers Report, qui présente de nouvelles données démontrant comment les répercussions de la COVID-19 ont stoppé 20 ans de progrès vers les Objectifs de développement durable des Nations Unies (Objectifs mondiaux).

Le rapport fournit l'ensemble mondial de données le plus à jour sur la façon dont la pandémie influe sur les progrès vers l'atteinte des Objectifs mondiaux. Il note que, selon presque tous les indicateurs, le monde a fait un pas en arrière. En raison de la COVID-19, l'extrême pauvreté a augmenté de 7 %. La couverture vaccinale, une bonne mesure substitutive au fonctionnement des systèmes de santé, rejoint des niveaux observés dans les années 1990, ce qui signifie que le monde a reculé d'environ 25 ans en 25 semaines.

Les dommages économiques causés par la COVID-19 renforcent les inégalités. La pandémie a eu des répercussions disproportionnées sur les femmes, les minorités raciales et ethniques et les personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Partout dans le monde, les femmes sont confrontées à un fardeau accru en raison de la demande croissante de soins non rémunérés, en plus de subir la majorité des pertes d'emploi. Aux États-Unis, le pourcentage de personnes noires et d'origine latine qui affirment ne pas pouvoir payer leur loyer est le double de celui des personnes blanches.

Malgré les projections sombres, Bill et Melinda Gates proposent une voie à suivre pour mettre fin à la pandémie et reprendre les progrès vers les Objectifs mondiaux. Dans le rapport, qu'ils corédigent chaque année, ils lancent un appel mondial à collaborer au développement de diagnostics, de vaccins et de traitements, à la fabrication de tests et de doses le plus rapidement possible, et à fournir ces outils de façon équitable en fonction des besoins plutôt que de la capacité de payer. Il existe actuellement plusieurs stratégies viables pour atteindre un résultat équitable, y compris le dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), l'initiative collaborative la plus sérieuse pour mettre fin à la pandémie, qui réunit des organisations éprouvées comme Gavi, l'Alliance du vaccin et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

« La réponse à la pandémie de COVID-19 nous a montré les plus belles facettes de l'humanité : innovation radicale, actes héroïques de travailleurs de première ligne et gens ordinaires qui font de leur mieux pour leur famille, leurs voisins et leurs communautés », écrivent Bill et Melinda Gates. « Il s'agit d'une crise mondiale commune qui exige une réponse mondiale commune. »

Le rapport précise clairement qu'aucun pays ne pourra relever ce défi seul. Toute tentative d'un pays de se protéger en négligeant les autres ne fera que prolonger les difficultés causées par la pandémie. La mise au point et la fabrication de vaccins ne mettront pas fin à la pandémie rapidement, à moins qu'ils ne soient offerts de façon équitable.

Selon un modèle de l'Université Northeastern, si les pays riches achètent les deux premiers milliards de doses de vaccin au lieu de s'assurer qu'elles sont distribuées équitablement, près de deux fois plus de personnes pourraient mourir de la COVID-19.

Le Fonds monétaire international prévoit que, malgré les 18 billions de dollars américains déjà dépensés pour stimuler les économies du monde entier, l'économie mondiale perdra 12 billions de dollars américains ou plus d'ici la fin de 2021, le plus grand recul du PIB mondial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans certains pays, les dépenses consacrées aux mesures de relance d'urgence et à la protection sociale ont empêché de pires résultats. Mais il existe des limites inhérentes à ce que les pays à revenu faible ou intermédiaire peuvent faire pour protéger leur économie, peu importe la façon dont ces économies ont été gérées.

Malgré ces contraintes, les pays innovent pour relever les défis. Les candidats-vaccins et produits thérapeutiques sont développés plus rapidement que jamais. Parmi les innovations axées sur la pandémie, mentionnons la recherche de contacts au Vietnam et les tests aléatoires au Ghana, tandis que des programmes numériques de transferts monétaires nouveaux ou améliorés touchent 1,1 milliard de personnes dans 138 pays. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies d'Afrique et des douzaines de partenaires ont lancé la Plateforme africaine de fournitures médicales en juin pour veiller à ce que les pays du continent aient accès à des équipements et à des fournitures abordables, de haute qualité et essentiels, dont un bon nombre est fabriqué en Afrique.

Bill et Melinda Gates croient que la COVID-19 est un véritable test pour la communauté mondiale.

« L'un des aspects les plus troublants de cette pandémie, c'est qu'en perturbant les systèmes de santé et l'économie mondiale, elle commence à entraver les progrès que les gens ont réalisés vers une vie plus saine et plus productive », a déclaré Melinda Gates. « Notre rapport met en lumière les mesures que la communauté mondiale peut prendre pour rétablir la situation. Les chercheurs sont en voie de mettre au point des vaccins sûrs et efficaces contre le coronavirus, mais les percées scientifiques nécessitent une générosité révolutionnaire. Nous avons besoin de leaders au sein du gouvernement et de l'industrie pharmaceutique pour veiller à ce que chacun, peu importe où il se trouve, puisse avoir accès à ces vaccins. Et nous espérons que cela se réalisera. »

Il y a plus de 20 ans, Bill et Melinda Gates ont commencé à se renseigner sur la santé publique et à faire des dons après avoir lu un article sur des centaines de milliers d'enfants vivant dans la pauvreté qui mouraient de diarrhée, ce qui était facile à traiter aux États-Unis. Aujourd'hui, grâce à la coordination et à l'engagement à l'échelle mondiale, 4,5 millions d'enfants de plus survivent chaque année à des maladies évitables par rapport à 2000.

À propos de la Fondation Bill et Melinda Gates

Fondée sur la conviction que chaque vie compte, la Fondation Bill et Melinda Gates s'efforce d'aider tout le monde à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle cherche à améliorer la santé des populations et à leur donner la chance de se sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à faire en sorte que tous, surtout les personnes ayant le moins de ressources, aient accès aux occasions dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Établie à Seattle, dans l'État de Washington, la Fondation est dirigée par Mark Suzman, PDG, et William H. Gates Sr, coprésident, sous la direction de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la Fondation visant à accélérer les progrès vers les Objectifs de développement durable (Objectifs mondiaux). En partageant les histoires et les données qui soutiennent les Objectifs mondiaux au moyen d'un rapport annuel, nous espérons inspirer une nouvelle génération de leaders - des « Goalkeepers » - qui sensibilisent les gens au progrès, tiennent leurs dirigeants responsables et incitent à l'action pour atteindre les Objectifs mondiaux.

À propos des Objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège des Nations Unies à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés à atteindre les 17 Objectifs de développement durable (Objectifs mondiaux). Il s'agit d'une série de cibles et d'objectifs ambitieux visant à accomplir trois missions extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et résoudre le problème des changements climatiques.

