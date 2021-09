Grâce à l'adhésion de l'ACIC au Conseil international des associations chimiques, l'ACIC et ses membres s'engagent à accélérer les progrès vers les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. Le Rapport annuel sur la gestion responsable identifie les ODD de l'ONU et décrit les réalisations des membres de l'ACIC en vue d'atteindre ces objectifs.

Depuis près de 40 ans, le secteur chimique canadien montre l'exemple en matière de fabrication sûre, responsable et durable de produits chimiques dans le cadre de son initiative de durabilité, Gestion responsable, reconnue par l'ONU. Fondée au Canada en 1985, la norme mondiale d'atteinte des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'industrie de la chimie est désormais adoptée dans 73 pays et 96 des 100 plus grands producteurs de l'industrie de la chimie au monde.

« Les membres de l'ACIC sont contraints d'innover pour obtenir des produits et des procédés plus sûrs et plus écologiques, et travaillent à l'amélioration continue de leur performance en matière d'environnement, de santé et de sécurité », a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC. « Nous sommes fiers de pouvoir attirer l'attention sur l'excellent travail accompli par nos membres en ces temps difficiles. »

Le rapport est disponible en format PDF et sur un site web interactif.

L'ACIC représente fièrement les chefs de file des secteurs de la chimie et du plastique du Canada que sont les innovateurs, les fournisseurs de solutions et les pionniers de l'intendance de calibre mondial. L'industrie canadienne de la chimie et des plastiques transforme les matières premières en composantes requises pour fabriquer les produits dont nous avons besoin dans nos modes de vie modernes.

