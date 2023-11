OTTAWA,ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - En octobre 2023, la Commission canadienne du lait (CCL) a procédé à l'examen annuel du prix du lait aux fermes canadiennes. Suite à cet examen et à la tenue de consultations avec les parties prenantes, la CCL a reporté le rajustement du prix du lait à la ferme, soit une augmentation de 1,77 %, au 1er mai 2024, au lieu du 1er février 2024. Cette augmentation se traduit par 0,0153 dollar le litre (soit un peu plus d'un cent le litre).

Comme la plupart des Canadiens et des Canadiennes, les producteurs laitiers ressentent les pressions de l'inflation. Malgré la stabilisation des coûts des aliments pour le bétail, du carburant et des engrais, les gains des producteurs ont été contrebalancés par des taux d'intérêt plus élevés.

Ce rajustement signifie que le coût du lait utilisé pour fabriquer des produits laitiers comme le lait, la crème, le yogourt, le fromage et le beurre pour les secteurs de la vente au détail et de la restauration augmentera en moyenne de 1,77 %. L'incidence nette sur les consommateurs est également influencée par d'autres facteurs de la chaîne d'approvisionnement, comme les coûts de transport, de distribution et d'emballage. Le prix payé aux producteurs ne représente qu'une partie du prix payé par les consommateurs.

La CCL est reconnaissante envers les parties prenantes suivantes pour leur contribution au processus annuel d'établissement du prix du lait : Les Producteurs laitiers du Canada, l'Association des transformateurs laitiers du Canada, l'Association des consommateurs du Canada, le Conseil canadien du commerce de détail, la Fédération des épiciers indépendants et Restaurants Canada.

Le nouveau prix du lait de ferme deviendra officiel une fois qu'il aura été approuvé par les autorités provinciales.

Citation

« L'inflation touche les Canadiens et les Canadiennes ainsi que la chaîne de valeur du secteur laitier, de la ferme à l'assiette du consommateur. La CCL s'efforce toujours de trouver un équilibre entre les répercussions sur les consommateurs et la durabilité de l'industrie laitière. Nous remercions nos précieux intervenants pour leurs commentaires très utiles qui nous ont aidés à prendre cette décision. »

Jennifer Hayes, présidente

Commission canadienne du lait

Faits saillants

La hausse de 1,77 % a été calculée au moyen de la Formule nationale d'établissement des prix, un mécanisme d'établissement de prix qui a été déterminé par l'industrie. Elle tient compte de 50 % des coûts de production pour les producteurs laitiers ainsi que de 50 % de l'indice des prix à la consommation (IPC).





La réglementation du prix du lait est l'un des éléments du système de gestion de l'offre pour les produits laitiers. Cependant, seul le prix du lait que reçoivent les producteurs est réglementé. À l'exception du lait de consommation dans certaines provinces, le prix de détail des produits laitiers n'est pas réglementé au Canada . Une fois que le lait quitte la ferme, il entre sur le marché où l'offre, la demande et d'autres facteurs influencent le prix.





. Une fois que le lait quitte la ferme, il entre sur le marché où l'offre, la demande et d'autres facteurs influencent le prix. Le rajustement du prix du lait à la ferme peut avoir une incidence sur le prix de détail de tous les produits laitiers. L'ampleur dépend toutefois des décisions des intervenants le long de la chaîne d'approvisionnement au sujet de leurs propres augmentations de coûts.





Au cours de la dernière année, l'IPC annuel moyen des produits laitiers a augmenté à un taux comparable (8,9 %) à celui de tous les produits alimentaires (9,1 %). L'IPC annuel moyen des produits laitiers a augmenté de 21 % au cours des cinq dernières années, alors qu'il a augmenté de 26% pour la viande, de 36% pour les œufs et de 17% pour le poisson.

Liens utiles

SOURCE Commission canadienne du lait

Renseignements: Philippe Charlebois, Directeur général, Services intégrés, Téléphone : 613-220-5238, Courriel : [email protected]