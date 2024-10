OTTAWA, ON , le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Commission canadienne du lait (CCL) invite les représentants des médias à une séance d'information technique virtuelle qui se tiendra sur la plateforme Teams le vendredi 1er novembre 2024. Le rajustement de prix du lait à la ferme en 2025 sera annoncé et les données sur le coût de production (CdP) ainsi que d'autres statistiques qui ont influencé les résultats seront présentées. Cette séance d'information technique pour les médias n'est pas pour attribution et sera tenue sous embargo jusqu'à ce que le communiqué de presse annonçant le rajustement de prix ait été publié, soit le vendredi 1er novembre 2024 à 13h. La séance bilingue se tiendra le 1er novembre à 11h.

Chaque année, la CCL réalise une enquête sur le coût de production pour mesurer ce qu'il en coûte pour produire un hectolitre (100 litres) de lait à la ferme. Les données sur le coût de production indexé ainsi que l'indice des prix à la consommation sont utilisées pour établir ce coût.

Mme Jennifer Hayes, présidente de la CCL, M. Philippe Charlebois, directeur général, Services intégrés et M. Matthew Gaudreau, directeur général, Politiques et économie seront présents au point de presse, qui comprendra une présentation et une période de questions.

Quoi : Annonce du rajustement de prix en 2025, sous embargo ne pouvant pas être attribué.

Annonce du rajustement de prix en 2025, sous embargo ne pouvant pas être attribué. Quand : 1 er novembre 2024

1 novembre 2024 Heure : 11h

11h Où : Séance d'information technique virtuelle sur Teams

Séance d'information technique virtuelle sur Teams Qui : M me Jennifer Hayes , présidente de la CCL M. Philippe Charlebois , directeur général, Services intégrés M. Matthew Gaudreau , directeur général, Politiques et économie



Inscription

Pour vous inscrire à l'évènement et pour recevoir le lien TEAMS, veuillez partager votre nom et le nom du média pour lequel vous travaillez à Philippe Charlebois, directeur général, Services intégrés à l'adresse [email protected] d'ici vendredi le 1er novembre à 9h.

