En s'adaptant aux défis posés par la Covid-19, la Fondation et ses précieux partenaires ont travaillé ensemble pour assurer le succès de cet événement phare, afin d'aider les enfants malades et leurs parents qui ont plus que jamais besoin de soutien. La généreuse participation du personnel hospitalier lors des entrevues avec les Champions du Children a également contribué au succès de l'édition de cette année, en tout respect des mesures optimales de prévention des infections.

Depuis 2004, plus de 25 M$ ont été amassés pour les enfants grâce à CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97 7 et TSN Radio 690. Les fonds recueillis vont au Fonds pour la santé des enfants pour répondre aux besoins les plus urgents de l'Hôpital en matière d'équipement médical et chirurgical et de financement de projets innovants. Plus que jamais, ces dons permettront aux enfants malades de bénéficier des soins exceptionnels qui font la renommée du Children.

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants remercie les stations de radio de Bell Média ainsi que notre partenaire du centre d'appels Dormez-vous et nos commanditaires des Heures des miracles Belden Canada ULC, Fuel Transport, Larente Baksh & Associés, Groupe Gestion de Patrimoine, Pfizer Canada, Revolution Textiles & Home Decor, SNC-Lavalin et la Fondation Tenaquip.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL POUR ENFANTS DE MONTRÉAL

La mission de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants est d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation incessante en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, un hôpital d'enseignement pédiatrique de renommée internationale de la Faculté de médecine de l'Université McGill et de recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, ce qui a transformé la vie des enfants malades grâce à des projets de recherche et d'enseignement novateurs et à des soins de santé hautement spécialisés.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site fondationduchildren.com

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: Sylvie Desjardins, Directrice des communications, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514 934-4846, poste 29276, [email protected]

Liens connexes

http://www.childrenfoundation.com/