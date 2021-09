ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec confirme que la solution privilégiée pour la transition énergétique dans l'archipel des Îles-de-la-Madeleine demeure le raccordement au moyen de câbles sous-marins de 225 km à partir de Percé.

Au cours de la dernière année, l'entreprise a consulté la population et analysé les différents scénarios d'alimentation. Les résultats de cette démarche permettent de confirmer que le raccordement au réseau principal demeure la solution la mieux adaptée sur les plans environnemental, social et économique ainsi pour la fiabilité de l'approvisionnement.

Il obtient la plus forte adhésion, avec l'appui de 76 % de la population.

Il réduira les émissions de GES de 94,5 % par rapport à la situation actuelle.

Il diminuera les coûts de l'alimentation en électricité des Îles-de-la-Madeleine tout en assurant la fiabilité du service.

Il permettra le déploiement d'un lien de fibres optiques. À cet égard, Hydro-Québec tient des discussions avec le gouvernement du Québec pour développer un partenariat afin de répondre aux besoins de la collectivité.

La solution retenue prévoit le maintien de la centrale thermique, qui sera utilisée lors des pointes de consommation hivernale.

Hydro-Québec réitère son engagement de conserver le niveau d'emploi aux Îles-de-la-Madeleine. La réflexion se poursuit sur les différents scénarios qui permettront de maintenir 82 emplois, et ce, en collaboration avec les partenaires locaux.



L'analyse comparative des différents scénarios sera déposée auprès de la Régie de l'énergie cet automne dans le cadre du processus d'approbation de la stratégie de la transition énergétique aux Îles-de-la-Madeleine et, selon le cas, le projet découlant de la solution privilégiée sera assujetti à l'autorisation de celle-ci.

Citations :

« La transition énergétique aux Îles-de-la-Madeleine est une priorité tant pour la communauté que pour notre gouvernement. La solution privilégiée permettra une réduction majeure de la consommation de combustibles fossiles en donnant accès aux Madelinots et Madeliniennes à une énergie propre et renouvelable. Elle sera déterminante pour l'atteinte des objectifs de décarbonation de l'archipel et du Québec tout entier. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avec la participation des gens des Îles-de-la-Madeleine, nous avons mené une démarche rigoureuse au cours de la dernière année. Nous sommes maintenant convaincus que la solution du raccordement au moyen de câbles sous-marins est actuellement la mieux adaptée à la réalité de l'archipel et nous permettra d'utiliser la bonne énergie au bon endroit. »

Éric Filion, vice-président exécutif - Distribution, approvisionnement et services partagés, Hydro-Québec

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: À HYDRO-QUÉBEC : Informations médias Hydro-Quebec, 514 289-5005

Liens connexes

https://www.hydroquebec.com/