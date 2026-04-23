Le RAAQ préoccupé par l'avenir de l'accessibilité au sein du ministère de la Cybersécurité et du Numérique

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) souhaite souligner le travail accompli jusqu'à présent par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) afin de faire de la fracture numérique un enjeu central de la transformation de l'État.

L'accessibilité des personnes handicapées au numérique, composante essentielle de cette fracture, demeure un défi majeur. Encore aujourd'hui, être une personne handicapée signifie trop souvent être exclue de plusieurs plateformes numériques gouvernementales, plus de quinze ans après l'adoption de standards gouvernementaux en la matière par le Secrétariat du Conseil du trésor. L'impossibilité de participer à une téléréadaptation ou une téléconsultation n'est qu'un exemple des embûches quotidiennes que rencontrent les personnes aveugles ou malvoyantes. Depuis ces 15 dernières années, le RAAQ interpelle ministères et organismes publics afin de les sensibiliser au respect de ces normes, les accompagnant au besoin.

Le RAAQ a donc saisi la création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique comme une opportunité d'aller plus loin. Dans le cadre des travaux entourant sa mise sur pied, le RAAQ a pris part aux consultations parlementaires et a contribué à faire modifier le projet de loi afin d'y inscrire clairement l'objectif de prévenir toute forme de fracture numérique. Ces démarches ont également permis d'échanger avec les principaux acteurs du virage numérique de l'État sur les réalités vécues par les personnes handicapées.

Depuis, le numérique inclusif a progressivement pris de l'ampleur au sein du ministère. Au cours des dernières années, le RAAQ a observé une attention accrue portée aux enjeux d'accessibilité à l'échelle gouvernementale. Lorsqu'un problème survenait, les personnes responsables étaient facilement identifiables, ouvertes et compétentes, tant au cabinet qu'au ministère. Le MCN s'est affirmé comme un interlocuteur sérieux, assumant un rôle de leadership en matière d'inclusion numérique.

Le RAAQ craint toutefois que le cumul de responsabilités confiées à la nouvelle ministre puisse, à terme, fragiliser l'attention portée à ces enjeux, alors que de nombreux défis demeurent.

« Nous ne remettons pas en cause la volonté de la ministre ou de son équipe de continuer à travailler à un numérique inclusif. Ces enjeux exigent cependant un suivi rigoureux et un leadership clair. La ministre est également responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor. Avec un portefeuille d'une telle ampleur, il est légitime de se demander qui, au sein de son cabinet, pourra veiller à ce que la transformation numérique de l'État ne génère pas de fracture numérique. Les avancées réalisées jusqu'à maintenant sont encore fragiles. Il serait dommage de reculer après tout le travail et les investissements réalisés jusqu'à présent », souligne René Binet, président du RAAQ.

Dans ce contexte, le RAAQ demande rapidement la nomination d'un conseiller politique spécifiquement délégué à la fracture numérique, afin d'assurer que cet enjeu demeure actif au sein du MCN. Cette personne pourra compter sur le RAAQ pour aller de l'avant dans ce dossier.

SOURCE Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ)

Renseignements : Antoine Perreault, Directeur général du RAAQ, Cellulaire : 438-393-7859, Courriel : [email protected]