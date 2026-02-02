En février, nous agissons pour l'accessibilité des paiements : lancement du guide « Mon TPE est‑il accessible? »

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Pour la Semaine de la canne blanche, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) annonce une série d'actions pour défendre un besoin fondamental : payer de manière autonome.

Nous dévoilons notre nouveau guide pratique « Mon TPE est‑il accessible? », conçu pour aider les commerces à évaluer et améliorer l'accessibilité de leurs terminaux de paiement électronique. Ce guide est accompagné d'une campagne de sensibilisation visant à rappeler que l'égalité ne s'arrête pas à la porte des commerces. La réalisation du guide et de la campagne sont rendus possibles grâce à la participation financière d'AMI-télé.

Pourquoi agir maintenant?

En 2026, il est encore impossible pour une grande partie des personnes handicapées visuelles de payer sans aide. Pourquoi? Parce que la majorité des terminaux de paiement électroniques (TPE) utilisés au Québec ne sont pas conçus pour être accessibles :

Les écrans tactiles remplacent de plus en plus les claviers physiques, rendant la saisie du NIP pratiquement impossible sans assistance.

Les options d'accessibilité intégrées par les fabricants (synthèse vocale, navigation adaptée) sont souvent absentes.

Il est impossible de vérifier le montant ou de choisir un pourboire sans aide, ce qui compromet la confidentialité et l'autonomie.

En Europe, la réglementation oblige les terminaux à être accessibles. Ici, aucune obligation, et le marché ne bouge pas. « On peut gérer ses finances en ligne, travailler, voter… mais si le paiement sans contact ne fonctionne pas, je ne peux pas me payer un café? Si mon achat dépasse 250$, impossible pour moi de procéder au paiement? C'est absurde », dénonce René Binet, président du RAAQ.

Nos actions

Publication du guide « Mon TPE est‑il accessible? » : un outil concret pour les commerces, avec des conseils pratiques et des solutions immédiates.

Sensibilisation des acteurs du commerce : banques, fournisseurs de paiement, associations professionnelles.

Appel au gouvernement : adoption d'un cadre réglementaire inspiré des normes européennes pour rendre l'accessibilité obligatoire.

Un message clair : l'égalité ne peut plus attendre

L'Europe impose l'accessibilité des terminaux. Résultat : l'industrie s'adapte, et les consommateurs handicapés visuels peuvent enfin payer comme tout le monde.

Au Québec, il est temps de suivre le mouvement.

Pour consulter notre guide : https://raaq.qc.ca/tpeaccessible/

Pour suivre la campagne : https://www.facebook.com/raaqqc/

