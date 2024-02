Le RAAMM dénonce la disparité de l'accessibilité des services en ligne

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM) dévoile ses Coup de cœur et Coup de gueule à l'occasion de la Semaine de la canne blanche du 4 au 10 février, un événement annuel de sensibilisation à la déficience visuelle. Le Coup de cœur vise à mettre en lumière une initiative qui constitue une avancée en matière d'accessibilité et de respect des droits des personnes handicapées visuelles, alors que le Coup de gueule vise à en dénoncer une situation de recul.

Cette année, les circulaires en ligne des épiceries, toutes bannières confondues, se méritent le Coup de gueule, alors que leur consultation présente plusieurs obstacles d'accessibilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Cette situation est d'autant plus inacceptable dans un contexte d'explosion des coûts du panier d'épicerie, source de précarité accrue pour une population dont une importante proportion doit composer avec de faibles revenus.

Il est donc primordial d'avoir accès aux rabais hebdomadaires et de pouvoir consulter l'ensemble des produits offerts, au même titre que tout consommateur. « Les personnes aveugles ou malvoyantes ne devraient pas faire les frais de l'inaccessibilité des services en ligne », dénonce Pascale Dussault, directrice du RAAMM. Or, celles-ci ont souvent l'impression d'être traitées comme des clients de seconde zone par les grandes bannières. Parmi les finalistes du Coup de gueule figure également l'aménagement des pistes cyclables de la Ville de Montréal, qui représente parfois un danger pour les piétons ayant une déficience visuelle, une situation déjà décriée par le RAAMM

Alors que l'accessibilité des produits numériques est négligée par les supermarchés, elle est valorisée par Desjardins qui se mérite le Coup de cœur annuel. L'engagement de Desjardins à l'égard de l'accessibilité se reflète dans la culture de l'entreprise qui favorise l'abolition des obstacles pour l'ensemble de ses clients. La réceptivité de Desjardins reflète un respect des droits des personnes ayant une déficience visuelle et montre qu'il est possible pour les entreprises d'être inclusives. « La plateforme de Desjardins nous permet d'effectuer nos transactions financières en toute autonomie, ce qui facilite notre quotidien », se réjouit Mme Dussault, directrice du RAAMM. Parmi les finalistes du Coup de cœur se trouvent la plateforme Tou.tv de Radio-Canada et le Musée d'art contemporain de Montréal. « Nous espérons que les entreprises prendront exemple sur ces institutions dans un avenir rapproché car l'accessibilité numérique pour tous est incontournable en 2024 », conclut Pascale Dussault.

SOURCE Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevues : Susanne Commend, responsable des communications, cell. 438 518-7245, [email protected].