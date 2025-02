Le RAAMM félicite le milieu culturel, mais incite la Ville de Montréal à améliorer l'accessibilité de ses aménagements publics

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain dévoile ses Coup de cœur et Coup de gueule à l'occasion de la Semaine de la canne blanche du 3 au 9 février, un événement annuel de sensibilisation à la déficience visuelle. Le Coup de cœur vise à mettre en lumière une initiative qui constitue une avancée en matière d'accessibilité et de respect des droits des personnes handicapées visuelles, alors que le Coup de gueule vise à en dénoncer une situation de recul.

Le domaine des arts de la scène brille par ses initiatives pour favoriser l'accessibilité pour tous les publics, incluant les personnes ayant une déficience visuelle. Le Coup de cœur est décerné à Danse-Cité pour sa démarche entièrement inclusive qui bonifie l'expérience culturelle. De l'accueil à la sortie du spectacle, les spectateurs non-voyants sont portés par une expérience immersive totale qui va au-delà de la simple visite tactile. Ce sont de véritables soirées événements auxquels sont conviés les spectateurs. Parmi les finalistes figurent également le Centre Segal, l'Opéra de Montréal et le Musée d'art contemporain de Montréal.

Alors que Danse-Cité trace la voie vers une inclusion exemplaire dans les arts, les aménagements urbains continuent à entraver les déplacements autonomes et sécuritaires des piétons aveugles et malvoyants. Ainsi, plusieurs aménagements de la Ville de Montréal posent des problèmes criants en accessibilité et se méritent donc le Coup de gueule annuel. Certains aménagements réalisés dans la précipitation représentent un véritable parcours à obstacles. Le Réseau express vélo (REV) de la rue Saint-Denis est un exemple frappant : la disposition des pistes cyclables oblige les piétons non-voyants à traverser des voies sans repères adaptés pour atteindre des arrêts d'autobus, mettant leur sécurité en péril. « La Ville de Montréal a mis peu d'efforts pour analyser l'impact de ses nouveaux aménagements sur les personnes aveugles et malvoyantes ces dernières années. Bien que ce problème ne soit pas exclusif à Montréal, l'action précipitée de la Ville et le manque de planification consciencieuse sont alarmants », dénonce Pascale Dussault, directrice générale du RAAMM. Les finalistes du Coup de gueule comprennent aussi la Société du Parc Jean-Drapeau et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

SOURCE Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain

Contact : Susanne Commend, [email protected], 438 518-7245