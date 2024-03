Le Québec et le Canada concluent deux accords asymétriques permettant au Québec d'obtenir sa part du financement fédéral afin d'appuyer ses priorités en matière de santé et de services sociaux

QUÉBEC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne la conclusion de deux accords entre le Québec et le Canada en matière de santé et de services sociaux.

Sous réserve des rajustements annuels suivant les estimations démographique, c'est un financement total de 3,7 milliards $ qui sera transféré au Québec d'ici le 31 mars 2028 en respect de sa compétence exclusive en matière de santé.

Avec ces accords, le Québec continue de bénéficier d'un traitement asymétrique lui garantissant la pleine maîtrise de l'administration de son système de santé.

La conclusion de ces accords permet ainsi au Québec d'obtenir, sans conditions, sa part des fonds disponibles, lesquels seront entièrement investis afin d'appuyer le Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la Santé et des Services sociaux et le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé, lancé le 29 mars 2022. Les besoins sont urgents, dans le réseau de la santé et il importait que le Québec puisse se prévaloir des fonds disponibles.

Rappelons que la proportion du financement fédéral s'élève actuellement à environ 21,9 % des dépenses de santé à l'échelle canadienne (exercice financier 2024-2025). Cette proportion ne devrait représenter que 20,7 % en 2032-2033, malgré les nouveaux fonds fédéraux. Sur cette base, le Québec entend continuer à réclamer une hausse des transferts en santé.

Citation :

« D'abord, il faut dire que les sommes accordées ne sont pas à la hauteur de ce que nous avions demandé. Ceci étant dit, nous avons le Plan santé au Québec, et les sommes prévues à ces accords seront utilisées pour appuyer son déploiement, entamé il y a plus de deux ans. Nous poursuivons chaque jour le travail en vue d'améliorer l'accès aux services pour les Québécoises et les Québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants

L'Accord Canada-Québec concernant le financement fédéral visant à appuyer les priorités du Québec en matière de santé (2023-2024 à 2026-2027) permettra au Québec d'obtenir un financement d'environ 496 millions $ par exercice financier pour appuyer ses priorités et plans et 132,8 millions $ par exercice financier pour appuyer les services en santé mentale et à la lutte contre la toxicomanie.





L'Accord Canada-Québec concernant le financement fédéral visant à appuyer les soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que les soins de longue durée (2023-2024 à 2027-2028) permettra pour sa part au Québec d'obtenir un financement d'environ 132,8 millions $ pour les exercices financiers 2023-2024 à 2026-2027 pour les soins à domicile et en milieu communautaire et 130,5 millions $ pour les exercices financiers 2023-2024 à 2027-2028 pour les soins de longue durée.





Le Québec va continuer de partager les données déjà compilées dans son tableau de bord public à l'Institut canadien d'information sur la santé.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114