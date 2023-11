Le Québec et la France, alliés privilégiés dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques, renforcent leur collaboration

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - En marge du congrès Québec Mines + Énergie 2023, le Québec et la France sont fiers d'annoncer la signature d'une déclaration d'intention de coopération franco-québécoise sur les métaux critiques dans la transition énergétique et numérique.

L'annonce a été faite par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, ainsi que par le consul général de France à Québec, M. Eric Lamouroux.

La Déclaration d'intention relative à la coopération sur les métaux critiques dans la transition énergétique et numérique entre la République française et le Québec conclue aujourd'hui vise à souligner et à renforcer la coopération dans le domaine de la transition énergétique et des minéraux d'avenir, autour des priorités suivantes :

La coopération institutionnelle sur la connaissance et la valorisation des ressources du sous-sol;

Le développement de projets communs sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux critiques;

La promotion des activités minières plus durables et le développement des coopérations en ce qui concerne l'après-mine;

Le renforcement des synergies dans la recherche et la formation sur les métaux critiques.

Cette collaboration est très prometteuse dans un contexte où les deux gouvernements partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs de chaînes de valeur respectant les plus hauts standards en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Québec et la France ont également le souci commun d'intégrer les principes de l'économie circulaire dans une perspective de développement durable.

Les objectifs ambitieux des deux nations au chapitre de la batterie nécessitent d'accélérer le maillage de nos filières industrielles et de nos milieux de recherche. La coopération entre la France et le Québec permettra, par exemple, d'échanger des connaissances et des expériences, d'instaurer des projets communs de recherche, de bonifier des activités de formation et de mettre en œuvre des cofinancements de projets.

Citations :

« Je me réjouis de cette volonté mutuelle de coopérer sur des enjeux cruciaux entourant la filière des MCS et la transition énergétique. La France est un partenaire d'importance pour le Québec sur la scène internationale et un allié naturel. Nous partageons des valeurs communes en matière de développement durable et de respect des normes environnementales. Notre collaboration s'étend à une foule de domaines, et les minéraux critiques et stratégiques en font maintenant partie. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu possible cette entente de collaboration et je suis impatiente d'être témoin des retombées positives dans la décarbonation de nos économies. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« La sécurisation de l'approvisionnement en matières premières minérales est un objectif stratégique pour la souveraineté de la France afin de renforcer la résilience de son tissu industriel. Je me réjouis de la signature de cette déclaration d'intention qui témoigne de notre volonté de coopérer sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec un partenaire de confiance, le Québec, qui détient en son sous-sol une grande diversité de minéraux essentiels à la décarbonation et à la transformation numérique de nos économies et qui partage notre volonté de respecter les plus hauts standards environnementaux et les normes sociales les plus protectrices pour l'extraction et la transformation des minéraux. »

Benjamin Gallezot, délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques de la République française

« Face aux enjeux de transition énergétique et numérique, le Québec et la France ont à cœur de renforcer leur coopération en s'appuyant sur leurs atouts respectifs. L'entente bilatérale signée ce 22 novembre, qui couvre toute la chaîne de valeur des métaux critiques, depuis le partage de connaissances en géosciences jusqu'au recyclage des minéraux critiques et stratégiques, témoigne de notre intérêt à travailler ensemble afin de relever le défi de la décarbonation de nos modes de vie. »

Eric Lamouroux, consul général de France à Québec

Faits saillants :

2023 a été décrétée l'Année de l'innovation franco-québécoise, qui permet au Québec et à la France d'accentuer leur coopération dans les secteurs économiques innovants et créateurs d'emplois, au service d'une croissance décarbonée et durable. La priorité est donnée à trois thèmes : la transition écologique et l'environnement; l'économie numérique; l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale.

d'accentuer leur coopération dans les secteurs économiques innovants et créateurs d'emplois, au service d'une croissance décarbonée et durable. La priorité est donnée à trois thèmes : la transition écologique et l'environnement; l'économie numérique; l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Créée le 10 décembre 2022, la délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques de la République française coordonne l'action de l'État en matière de sécurisation des approvisionnements en métaux. Elle est dirigée par le délégué interministériel qui peut faire appel, en cas de besoin, aux administrations centrales et aux corps d'inspection relevant des ministres chargés de la politique des matières premières et des mines, de l'industrie, de la transition écologique et de l'énergie et aux administrations centrales du ministère de l' Europe et des Affaires étrangères.

et des Affaires étrangères. La présente déclaration d'intention contribue pleinement à l'atteinte des objectifs de cette année qui vise, notamment, à multiplier et à renforcer les partenariats franco-québécois dans des secteurs d'avenir.

Rappelons qu'en matière de minéraux critiques et stratégiques, le Québec a été le premier gouvernement au Canada à se doter d'une stratégie de développement. Le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 a ainsi été lancé en octobre 2020 et génère depuis divers partenariats et initiatives.

