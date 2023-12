La décision confirme la valeur thérapeutique de Pemazyre MD (pemigatinib) et le besoin de nouvelles approches pour traiter le cholangiocarcinome (cancer des voies biliaires) avancé

La recommandation positive de l'INESSS est un jalon important vers le remboursement du traitement des patients admissibles par les régimes publics

MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Incyte Biosciences Canada Corporation est heureuse d'annoncer que l'organisme d'évaluation des technologies de la santé du Québec, c'est-à-dire l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), a émis la recommandation positive d'inscrire PemazyreMD (pemigatinib) à la liste de médicaments remboursés. Pemazyre, le seul traitement ciblé commercialisé au Canada pour les patients atteints d'un cholangiocarcinome (CCA) traité antérieurement par une thérapie systémique et présentant une fusion ou un autre réarrangement du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes 2 (FGFR2), répond à un besoin médical urgent. Tous les détails de la recommandation de l'INESSS, y compris les critères de remboursement recommandés, sont accessibles sur le site Webi de l'organisme.

« Il est essentiel que les personnes aux prises avec cette maladie avancée aient un accès rapide à des options de traitement approuvées qui pourraient prolonger leur vie et leur permettre de profiter de plus de moments précieux avec leurs proches », a mentionné le Dr Jamil Asselah, oncologue médical et professeur agrégé au Centre universitaire de santé McGill. « Nous avons bon espoir que la recommandation positive de l'INESSS incitera les autorités sanitaires du Québec à accorder rapidement l'accès public à ce traitement pour que les patients admissibles puissent bénéficier de ses avantages le plus tôt possible. »

Recommandation de l'INESSS ii

L'INESSS a reconnu l'importance, pour les patients et leurs familles, d'avoir accès à différentes options de traitement qui leur permettent de contrôler la maladie ou de freiner sa progression et de maintenir une bonne qualité de vie. Médicament par voie orale, PemazryeMD est administré à la maison, ce qui pourrait contribuer à diminuer l'utilisation des ressources du système de santé. À titre de comparaison, les patients qui reçoivent une chimiothérapie par voie intraveineuse doivent se rendre à l'hôpital, ce qui peut potentiellement accroître la pression sur le système de santé, les patients et les aidants.

« Il est encourageant de voir qu'un traitement ciblé comme Pemazyre, qui a été approuvé il y a deux ans par Santé Canada, est maintenant recommandé pour un financement public. Il est crucial que les patients disposent de plusieurs options de traitement qui ciblent précisément leurs types de tumeurs », a déclaré Melinda Bachini, responsable principale des patients de la Cholangiocarcinoma Foundation (CCF) et survivante d'un CCA. « Bien que la recommandation de fournir un accès public au Québec encourage ceux et celles d'entre nous qui défendent les intérêts des patients, nous voulons que tous les patients atteints de cholangiocarcinome admissibles au Canada soient également soutenus. Nous continuerons à défendre les intérêts des patients en leur accordant la priorité afin qu'ils disposent tous de meilleures options thérapeutiques. »

Le cholangiocarcinome : un cancer rare et agressif associé à un pronostic sombre

Au Canada, environ 400 personnes reçoivent un diagnostic de CCA chaque annéeiii. La maladie de la majorité d'entre elles (70 %) se trouve déjà à un stade avancé et est non résécable, localement avancée ou métastatiqueiv. Il existe deux sous-types principaux de CCA, soit le CCA intrahépatique et le CCA extrahépatique. Les taux de survie relative après 5 ans des personnes atteintes d'un CCA intrahépatique ou d'un CCA extrahépatique ne sont que de 9 % et 10 % respectivementv et il n'existe actuellement aucun test de dépistage de routine permettant de détecter le CCA avant l'apparition des signes et des symptômes.

FGFR2 et test compagnon

L'une des altérations génétiques les plus fréquentes chez les patients atteints d'un CCA intrahépatique concerne le récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (FGFR) 2 (FGFR2)vi . Des fusions ou des réarrangements du FGFR2 sont observés chez 10 à 20 % des patients atteints d'un CCA intrahépatiquevii . Les FGFR jouent un rôle important dans la prolifération et la survie des cellules tumorales, la migration et l'angiogenèse (formation de nouveaux vaisseaux sanguins).

La recommandation de l'INESSS pour Pemazyre requiert la détection de fusions ou de réarrangements du gène FGFR2 au moyen d'un test de diagnostic compagnon pour déterminer les patients qui bénéficieront de ce traitement ciblé. Incyte Biosciences Canada a fourni un test de diagnostic compagnon par l'intermédiaire d'un laboratoire indépendant cliniquement agréé. Il s'agit d'un programme de test d'une durée limitée qui a été offert partout au Canada depuis 2021.

« Nous félicitons l'INESSS pour le leadership dont il a fait preuve en étant le premier organisme d'évaluation des technologies de la santé à émettre une recommandation positive pour l'inscription de Pemazyre et de son test compagnon sur la Liste des médicaments remboursés », a déclaré Christine Lennon, directrice générale, Incyte Biosciences Canada. « Cette nouvelle est une étape positive franchie et nous continuerons à travailler avec tous les organismes gouvernementaux - y compris les organismes de lutte contre le cancer du Canada - afin que tout patient admissible au Canada qui pourrait bénéficier de ce traitement puisse y avoir accès. »

« Cela fait 25 ans que je soigne des patients atteints d'un cancer des voies biliaires, et je peux dire que ce médicament représente l'une des principales avancées scientifiques et cliniques à ce jour. C'est un agent ciblé efficace qui constitue une autre voie pour leur cancer avancé en manque d'options de traitement efficaces », déclare la Dre Jennifer Knox, oncologue médicale au Princess Margaret Cancer Center et professeure de médecine à l'Université de Toronto. « Sans financement public, nos patients canadiens accusent un retard par rapport à la norme internationale en matière de soins pour ce cancer rare au pronostic sombre. Cette recommandation positive de l'INESSS constitue un pas dans la bonne direction, mais les autres provinces doivent lui emboîter le pas rapidement pour étendre l'accès à travers le Canada. »

À propos du PemazyreMD (pemigatinib)

Pemazyre est un inhibiteur de kinase indiqué au Canada pour le traitement des adultes atteints d'un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique, inopérable, déjà traité, avec fusion ou autre réarrangement du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes 2 (FGFR2). Santé Canada a émis un avis de conformité avec conditions pour Pemazyre (pemigatinib) le 17 septembre 2021.

Pemazyre est commercialisé par Incyte aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon.

Pemazyre est une marque déposée d'Incyte.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale établie à Wilmington, au Delaware, aux États-Unis, qui se concentre à trouver des solutions pouvant répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Incyte, veuillez visiter le Incyte.com et suivez @Incyte.

Pour en apprendre davantage à propos d'Incyte Biosciences Canada, visitez : https://incytebiosciences.ca.

Énoncés prospectifs

À l'exception des données historiques figurant aux présentes, les déclarations dans ce communiqué de presse, y compris les énoncés concernant la possibilité et le moment où Pemazyre pourrait être inscrit sur la liste des médicaments remboursés au Québec ou ailleurs au Canada, la possibilité et le moment où Pemazyre pourrait constituer une option de traitement efficace pour les patients atteints d'un CCA , et le programme de développement clinique en cours d'Incyte pour le pemigatinib, contiennent des prévisions, des estimations et d'autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles d'Incyte et sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels en diffèrent sensiblement, y compris les développements imprévus et les risques liés aux éléments suivants : retards inattendus; poursuite de la recherche et du développement et résultats des essais cliniques pouvant être infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou pour justifier la poursuite du développement; capacité de recruter un nombre suffisant de sujets dans les essais cliniques et capacité de recruter des sujets conformément aux calendriers prévus; décisions prises par Santé Canada et d'autres organismes de réglementation; dépendance d'Incyte à l'égard de ses relations avec ses partenaires collaborateurs; efficacité ou innocuité des produits d'Incyte et des produits de ses partenaires collaborateurs; acceptation des produits d'Incyte et des produits de ses partenaires collaborateurs sur le marché; concurrence du marché; exigences en matière de vente, de marketing, de fabrication et de distribution; et autres risques signalés dans certains des rapports de la société à l'intention de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, y compris son rapport annuel et son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023. Incyte décline toute intention ou obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs.



