Le Québec dit « Bonjour » à l'Ontario

C'est l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, en tant que mandataire du ministère du Tourisme, qui pilote la campagne destinée au plus important marché canadien - un marché d'importance pour les régions du Québec. En multipliant les « r » du mot bonjourrrrrr, on trace un chemin vers un éventail de lieux et de rencontres possibles au Québec. La campagne met en valeur de façon ludique le mot le plus accueillant de la langue française et devient ainsi une invitation au dépaysement et à la découverte.

« Notre culture francophone est unique en Amérique du Nord et elle constitue en soi une invitation au voyage, » a souligné le président-directeur-général de l'Alliance, Martin Soucy. « Nous sommes très heureux de renforcer son côté attrayant et souriant auprès de la clientèle ontarienne. Nous serons prêts à faire de même avec nos voisins du nord-est des États-Unis lorsque la situation le permettra. »

En soulignant la relance du tourisme interprovincial, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a rappelé l'importance de la clientèle ontarienne pour les secteurs touristiques québécois et les régions du Québec. « En temps normal, on estime à 1,3 milliard de dollars les dépenses touristiques des visiteurs Ontariens, sans compter les sommes dépensées par les excursionnistes. Il est évident que le Québec est une destination de choix pour les Ontariens et nous sommes très heureux de pouvoir leur dire bonjour de nouveau, le tout dans le respect des normes sanitaires en vigueur. En cet été particulier, il est important de bien planifier son séjour et j'invite donc nos visiteurs Ontariens, comme tous les Québécois d'ailleurs, à visiter le site de Bonjour Québec pour organiser leurs déplacements à l'avance. »

Tout en renforçant la marque Bonjour Québec et en cherchant à accroître rapidement la visibilité du Québec touristique sur le marché ontarien, la campagne fait du « bonjour » aux « r » multiples un connecteur entre les gens d'ici et d'ailleurs et crée, de façon bien visuelle, un itinéraire entre notre destination et leurs souvenirs. L'invitation à voyager de façon bienveillante et prudente, pour les visiteurs comme pour leurs hôtes, sera également mise de l'avant dans la communication de la saison qui s'amorce.

La ministre du Tourisme a rappelé que c'est l'amélioration importante de la situation sanitaire qui permet au Québec d'ouvrir ses portes à l'Ontario afin d'assurer un accueil aussi sécuritaire qu'agréable aux visiteurs. « L'industrie touristique québécoise retrouvera ainsi une clientèle importante et un ingrédient essentiel de la vitalité économique des villes et régions québécoises. Je sais que nos entreprises touristiques seront prêtes à accueillir cette clientèle avec toute la chaleur qu'on nous connait, » a souligné Mme Proulx.

« Les visiteurs ontariens représentent une clientèle de premier plan pour le secteur touristique québécois et leur retour constitue donc une occasion importante de relance pour notre industrie, » a ajouté pour sa part Martin Soucy. « Alors que des restrictions persistent pour les voyages internationaux, l'attrait des marchés de proximité sera encore plus grand pour toute une clientèle qui a envie de sortir de la maison et de découvrir ou de redécouvrir des beaux coins de pays. C'est ce que nous voulons mettre de l'avant grâce à cette campagne qui invite nos voisins à découvrir Wherever bonjour takes you. »

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique prospère, durable et responsable de calibre mondial. Mandataire du ministère du tourisme dans la mise en marché du Québec, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international de la destination ainsi qu'à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

