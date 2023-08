MinjuviMD (tafasitamab) est la première option d'immunothérapie ciblant l'antigène CD19 pour le traitement des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, répondant ainsi à un important besoin médical non satisfait

Il s'agit de la première inscription à la liste de médicaments couverts par le régime public depuis l'approbation de MinjuviMD sous certaines conditions par Santé Canada en août 2021

MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - Incyte Biosciences Canada est heureuse d'annoncer que le Québec a autorisé le remboursement de MinjuviMD (tafasitamab) en association avec la lénalidomide par l'ajout à la liste des médicaments - établissements de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les patients admissibles atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire. Cette première inscription fait suite à une recommandation clinique positive de l'organisme d'évaluation des technologies de la santé, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)i en novembre 2022.

Au Canada, les recommandations émises à l'issue du processus d'évaluation des technologies de la santé (ETS) constituent une étape importante vers le financement public des nouveaux médicaments, car elles renforcent la valeur thérapeutique et la nécessité de nouvelles approches. Suite à la recommandation positive de l'INESSS, l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) est entrée en négociation active qui s'est conclu par une lettre d'intention.ii L'APP est une alliance de gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral qui collabore à un éventail d'initiatives des régimes publics d'assurance-médicaments afin d'accroître et de gérer l'accès à des traitements médicamenteux efficaces sur le plan clinique et abordables.

« L'inscription à la liste de médicaments - établissement couverts par le régime public de la RAMQ est une bonne nouvelle pour la communauté des patients atteints de lymphome du Québec », déclare le Dr Christopher Lemieux, hémato-oncologue au CHU de Québec-Université Laval. « Minjuvi en association avec la lénalidomide est une nouvelle option d'immunothérapie ciblée qui peut offrir une chance de rémission à long terme aux patients qui ne sont pas admissibles à une autogreffe de cellules souches (AGCS). Les options efficaces et accessibles sont aujourd'hui limitées pour ces patients. J'espère donc que d'autres provinces suivront l'exemple du Québec. »

Le LDGCB est le type de lymphome non hodgkinien le plus fréquent chez les adultes dans le mondeiii. Il est caractérisé par des masses à croissance rapide de cellules B malignes dans les ganglions lymphatiques, la rate, le foie, la moelle osseuse ou d'autres organes. Il s'agit d'une maladie agressive, avec environ 40 % des patients qui ne répondent pas au traitement initial ou qui subissent une récidive par la suiteiv, ce qui entraîne un important besoin médical de nouveaux traitements efficaces, et cev, particulièrement pour les patients qui se retrouvent dans cette situation et qui ne sont pas admissibles à une AGCS. Les taux d'incidence du LDGCB au Canada ont augmenté de façon constante entre 1992 et 2010, avec un taux d'incidence moyen de 34,18 par million cas de personnes par annéevi.

« Nous félicitons le gouvernement du Québec pour le leadership dont il a fait preuve en rendant accessible MinjuviMD en association avec la lénalidomide », déclare Christine Lennon, directrice générale, Incyte Biosciences Canada. « L'inscription à la liste de médicaments - établissements de la RAMQ est un pas dans la bonne direction et nous continuerons à travailler avec tous les organismes de réglementation - y compris les Agences provinciales du cancer - afin que tout patient au Canada qui pourrait bénéficier de ce traitement puisse y avoir accès. »

Inscription à la liste de médicaments - établissements de la RAMQ

À compter d'aujourd'hui, MinjuviMD en association avec la lénalidomide, approuvé par Santé Canada en août 2021, figure sur la Liste des médicaments fournis en établissement de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)vii pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, sans autres précisions, y compris le LDGCB découlant d'un lymphome de faible grade, qui ne sont pas admissibles à une autogreffe de cellules souches (AGCS). En outre, les patients doivent satisfaire aux critères suivants : 1) n'avoir reçu aucun traitement antérieur dirigé contre l'antigène CD19; et 2) présenter un indice fonctionnel ECOG de 0 à 2.

« L'annonce aujourd'hui de cette nouvelle option thérapeutique est une excellente nouvelle pour les patients québécois atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire », déclare Antonella Rizza, chef de la direction de Lymphome Canada. « Nous espérons que l'accès équitable à ce traitement sera une priorité dans toutes les provinces afin que les patients atteints de ce sous-type agressif de lymphome disposent d'un plus grand nombre d'options thérapeutiques. » Lymphome Canada est le seul organisme de bienfaisance national qui se consacre exclusivement au lymphome et à l'autonomisation des patients atteints d'un lymphome ainsi que de la communauté concernée par la maladie au moyen d'activités éducatives, de services de soutien et de contributions à la recherche. https://www.lymphoma.ca/fr/

À propos de MinjuviMD (tafasitamab)

MinjuviMD (tafasitamab) est une immunothérapie humanisée ciblant l'antigène CD19 dont le Fc est modifié. En 2010, MorphoSys a obtenu une licence mondiale exclusive de Xencor inc. pour développer et commercialiser le tafasitamab. Le tafasitamab incorpore un domaine Fc modifié par XmAbMD qui médie la lyse des lymphocytes B par l'apoptose et les mécanismes effecteurs immunitaires, y compris la cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps (antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC) et la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps (antibody-dependent cellular phagocytosis, ADCP).

Le tafasitamab est en cours d'évaluation en tant qu'option thérapeutique en association avec d'autres agents pour le traitement de tumeurs malignes à cellules B dans le cadre de plusieurs essais cliniques en cours.

MonjuviMD et MinjuviMD sont des marques déposées de MorphoSys AG. Le tafasitamab est commercialisé conjointement par Incyte et MorphoSys sous le nom de marque MonjuviMD aux États-Unis, et est commercialisé par Incyte sous le nom de marque MinjuviMD en Europe et au Canada.

XmAbMD est une marque déposée de Xencor inc.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale établie à Wilmington, au Delaware, aux États-Unis, qui se concentre à trouver des solutions pouvant répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Incyte, veuillez visiter le Incyte.com et suivez @Incyte.

Pour en apprendre davantage à propos d'Incyte Biosciences Canada, visitez : https://incytebiosciences.ca/fr/

Énoncés prospectifs

À l'exception des données historiques figurant aux présentes, les déclarations dans ce communiqué de presse, y compris les énoncés concernant les attentes d'Incyte à l'égard de l'utilisation de MinjuviMD pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, les attentes d'Incyte concernant le remboursement de MinjuviMD et l'accès à ce médicament, et le programme de développement clinique en cours d'Incyte pour le tafasitamab, contiennent des prévisions, des estimations et d'autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles d'Incyte et sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels en diffèrent sensiblement, y compris les développements imprévus et les risques liés aux éléments suivants : retards inattendus; poursuite de la recherche et du développement et résultats des essais cliniques pouvant être infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou pour justifier la poursuite du développement; capacité de recruter un nombre suffisant de sujets dans les essais cliniques et capacité de recruter des sujets conformément aux calendriers prévus; décisions prises par Santé Canada et d'autres organismes de réglementation; dépendance d'Incyte à l'égard de ses relations avec ses partenaires collaborateurs; efficacité ou innocuité des produits d'Incyte et des produits de ses partenaires collaborateurs; acceptation des produits d'Incyte et des produits de ses partenaires collaborateurs sur le marché; concurrence du marché; exigences en matière de vente, de marketing, de fabrication et de distribution; et autres risques signalés dans certains des rapports de la société à l'intention de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, y compris son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les mises à jour trimestrielles ultérieures. La société décline toute intention ou obligation d'actualiser ces énoncés prospectifs.



