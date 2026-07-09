Le Quartier des arts du cirque dévoile sa vision de développement pour le secteur Saint-Michel

Un projet de transformation pour bâtir le pôle culturel de l'Est

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MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le Quartier des arts du cirque (QUAC) a dévoilé aujourd'hui sa vision de développement pour le secteur Saint-Michel, une démarche ambitieuse qui vise à faire de ce territoire un pôle culturel, créatif et innovant où l'art devient un moteur de transformation sociale, économique et environnementale.

Présentée en présence de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ainsi que de nombreux partenaires institutionnels, culturels, communautaires et privés, cette vision marque une étape importante dans le développement de l'est de Montréal. Inscrit au Plan de développement de l'Est du gouvernement du Québec, le Quartier des arts du cirque aspire à devenir un pôle culturel, créatif et touristique d'envergure.

Au cœur de cette vision se trouve une ambition claire : faire du Quartier des arts du cirque le pôle culturel de l'Est où les artistes locaux et du cirque, les résidents et les visiteurs s'expriment dans un quartier vibrant, ouvert, créatif et en harmonie avec la nature.

« Le Quartier des arts du cirque est bien plus qu'un projet d'aménagement urbain. C'est une vision collective qui place la culture au cœur du développement du territoire. Nous voulons démontrer qu'il est possible de transformer durablement un quartier en créant des lieux où les citoyens peuvent apprendre, créer, entreprendre, se loger et se rencontrer. Saint-Michel possède tous les ingrédients pour devenir une destination culturelle de calibre international tout en demeurant profondément enracinée dans sa communauté. »

- Charles-Mathieu Brunelle, directeur général du Quartier des arts du cirque

« La force de Montréal comme métropole culturelle prend racine dans ses quartiers. À Saint-Michel, le Quartier des arts du cirque démontre ce qu'une communauté peut accomplir lorsqu'elle mise sur la culture, la créativité et la collaboration. Comme mairesse, je suis très fière de voir ce quartier que j'aime contribuer à bâtir un Montréal plus dynamique, inclusif et ambitieux. C'est un projet dont Saint-Michel, l'Est de Montréal et l'ensemble de la métropole peuvent être fiers. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Le Quartier des arts du cirque est un projet de transformation urbaine qui contribuera à façonner l'avenir de l'Est de Montréal. Notre gouvernement est fier d'avoir investi pour mettre en place des bases solides afin que ce quartier devienne un legs durable pour la métropole. C'est ainsi que nous faisons de l'Est de Montréal un territoire toujours plus attractif, dynamique et tourné vers l'avenir. »

- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Un laboratoire de développement urbain par et pour la communauté

Plus qu'un projet culturel, le QUAC agit comme un laboratoire de développement urbain par et pour les gens du quartier. Les projets y sont imaginés, testés et bonifiés avec les citoyens, les artistes, les entrepreneurs, les organismes communautaires et les partenaires institutionnels afin de répondre aux besoins réels de la communauté.

La vision du QUAC repose sur une approche intégrée où la culture devient un catalyseur d'innovation économique, sociale et environnementale. Elle se déploie à travers plusieurs projets complémentaires qui contribuent à transformer durablement le quartier :

la Galerie LA 40 et la mise en valeur des espaces sous l'autoroute Métropolitaine;

le Lab entrepreneurial Saint-Michel, qui soutient l'entrepreneuriat local et la réussite des jeunes;

la revitalisation de la rue Jarry Est comme artère commerciale, culturelle et conviviale;

le développement d'espaces de création, de diffusion et de rencontre accessibles à la communauté;

la revitalisation des espaces extérieurs de la TOHU, créant une grande place publique;

la requalification de l'ancien centre de tri en un futur pôle culturel;

le verdissement et l'aménagement d'espaces publics favorisant la mobilité active et la qualité de vie.

Ensemble, ces initiatives contribuent à faire émerger un milieu de vie plus inclusif, créatif, prospère et résilient.

Un premier investissement privé majeur pour soutenir la transformation du quartier

L'événement a également permis d'annoncer le premier investissement privé majeur dans le Quartier des arts du cirque. Le Groupe HD a confirmé le lancement de la première phase d'un projet résidentiel représentant un investissement de 150 millions de dollars pour la construction de 380 logements sur la rue Jarry Est. Cette première phase s'inscrit dans un développement global estimé à plus de 527 millions de dollars.

« Nous avons choisi d'investir dans Saint-Michel parce que nous croyons au potentiel de ce quartier et à la vision ambitieuse portée par le Quartier des arts du cirque. La création de milieux de vie complets, où se côtoient logements, culture, espaces publics de qualité et initiatives communautaires, représente selon nous l'avenir du développement urbain. Nous sommes fiers de contribuer concrètement à cette transformation. »

- Jean-Philippe Hébert, coprésident du Groupe HD

La Galerie LA 40 : une première démonstration tangible de la vision

En parallèle au dévoilement de cette vision, le QUAC a inauguré la nouvelle phase de la Galerie LA 40, l'un des projets emblématiques du quartier. Cette année, 20 nouvelles murales monumentales réalisées par 11 artistes muralistes sous la direction artistique de MALICIOUZ viennent s'ajouter au projet pilote lancé en 2025. Plus de 100 œuvres participatives réalisées par des jeunes, des organismes communautaires et des artistes montréalais ont également été installées sous l'autoroute Métropolitaine. Le projet pilote de 2025 a accueilli plus de 1 200 visiteurs en quatre fins de semaine, démontrant le potentiel de cet espace comme destination culturelle montréalaise.

Longtemps perçue comme une fracture dans le paysage urbain montréalais, l'autoroute Métropolitaine devient progressivement un espace de création, de rencontre et de découverte culturelle accessible à tous.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal.

« Les murales de la Galerie LA 40 en font un nouveau lieu emblématique de Montréal. Les espaces publics prennent le caractère des gens qui les investissent et ici, la présence humaine supplante le béton ! Avec ce projet artistique en croissance, cette section de l'A40 reflète l'effervescence créative de Saint-Michel et l'unicité artistique de Montréal. »

- MALICIOUZ, directrice artistique de la Galerie LA 40

Un modèle de développement ancré dans sa communauté

Déjà reconnu comme un partenaire clé de la transformation de Saint-Michel, le Quartier des arts du cirque poursuit sa mobilisation afin de faire de la culture un levier durable de développement économique, social et environnemental.

À propos du Quartier des arts du cirque

Le Quartier des arts du cirque est un territoire où citoyens, artistes, chercheurs et entrepreneurs agissent ensemble afin de créer un quartier prospère et intégré en mettant en place des solutions innovantes urbaines, écologiques et sociales activées par la culture, au bénéfice de la communauté, de la jeunesse et de l'environnement. L'OBNL a été fondé en 2022 par La TOHU, Groupe Cirque du Soleil, l'École Nationale de Cirque et PME MTL Centre-Est.

SOURCE Quartier des arts du cirque

Informations : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]