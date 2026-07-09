/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Le Quartier des arts du cirque dévoile sa vision de développement pour Saint-Michel et inaugure la nouvelle phase de la Galerie LA 40/Français
Nouvelles fournies parQuartier des arts du cirque
09 juil, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le Quartier des arts du cirque (QUAC), en collaboration avec la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec, invite les représentants des médias à assister au dévoilement de la vision de développement du Quartier des arts du cirque pour le secteur Saint-Michel, une démarche ambitieuse visant à faire de ce territoire un pôle culturel, créatif et innovant où la culture devient un moteur de transformation sociale, économique et environnementale.
L'événement sera également l'occasion d'annoncer un premier investissement privé majeur dans le Quartier des arts du cirque et d'inaugurer la nouvelle phase de la Galerie LA 40, qui accueille cette année 20 nouvelles murales sous la métropolitaine réalisées par 11 artistes montréalais, en plus de 100 œuvres participatives créées par des jeunes et des organismes du quartier.
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QUOI :
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Dévoilement de la vision de développement du Quartier des arts du cirque et inauguration de la nouvelle phase de la Galerie LA 40
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QUAND :
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Jeudi 9 juillet 2026 à 12h00
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OÙ :
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Terrain en triangle, à l'angle des rues Jarry Est et D'Iberville, à Montréal, Saint-Michel (lien Google Maps)
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QUI :
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Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal;
Un stationnement est prévu pour les représentants des médias à proximité du site de la conférence.
Merci de confirmer votre présence auprès de Justin Meloche : [email protected]
SOURCE Quartier des arts du cirque
Renseignements : Justin Meloche, 514 995-9704, [email protected]
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