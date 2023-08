Le Quartier Chinois de Montréal accueilli le Marché de Nuit Asiatique pour leur 7e édition

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - La très attendue 7e édition du Marché de Nuit Asiatique est prête à captiver les visiteurs du 24 au 27 août. Cet événement vibrant promet de plonger les visiteurs dans un monde enchanteur de culture asiatique, de délices culinaires et d'expériences inoubliables. Cette année, le célèbre marché de nuit est fier d'annoncer sa collaboration avec MURAL, un important festival international d'art de la rue.

Le Marché de Nuit Asiatique revient avec une 7ème édition à Montréal. (Groupe CNW/Marché de Nuit Asiatique Inc.)

Le Marché de Nuit de Montréal est devenu une tradition bien-aimée, captivant les habitants et les visiteurs avec sa fusion de diversité culturelle, de délices culinaires et d'expressions artistiques. L'édition de cette année promet de repousser les limites et d'enflammer les sens, offrant aux participants une célébration inégalée de la créativité, de la communauté et de la collaboration.

« Je suis ravi du retour du Marché de Nuit Asiatique pour une 7e année consécutive. C'est exactement le genre d'initiative que notre administration est fière de soutenir. Cet événement unique permet aux commerçantes et commerçants de faire briller leur offre en plus de dynamiser le quartier. Par ailleurs, la collaboration avec MURAL promet une expérience des plus intéressantes. J'encourage toutes et tous à y participer en grand nombre » a déclaré Robert Beaudry, conseiller de Ville du district de Saint-Jacques à l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif.

Le jardin Sakura, situé sur l'Esplanade du Palais des congrès de Montréal, et la place Sun-Yat-Sen seront transformés par une fusion captivante de délices culinaires d'inspiration asiatique, d'installations artistiques immersives, de spectacles en direct et d'expériences interactives. La murale envoûtante de couleurs, de saveurs et de sons créera une atmosphère qui embrassera véritablement l'esprit de l'essence multiculturelle de Montréal. Dans le cadre de son engagement à promouvoir la conscience environnementale, l'événement s'associera à Bo, une startup québécoise locale, pour un programme pilote visant à fournir des solutions d'emballage alimentaire réutilisable à grande échelle pour les événements en plein air, afin de passer des produits à usage unique et de sensibiliser à des pratiques plus durables.

«Nous sommes ravis de collaborer avec MURAL pour la 7e édition du Marché de Nuit de Montréal», déclare Yifang Eva Hu, la visionnaire à l'origine de cet événement extraordinaire. «Ce partenariat nous permet de mettre en valeur l'intersection des arts culinaires, des expériences culturelles et de la narration visuelle, créant ainsi une célébration dynamique et immersive qui laissera les participants inspirés et captivés.»

MURAL, réputé pour ses peintures murales de rue vibrantes et ses interventions artistiques captivantes, apporte une perspective nouvelle et innovante à l'expérience du marché nocturne. Les participants peuvent s'attendre à être fascinés par des installations artistiques étonnantes et des peintures murales en direct de l'artiste d'origine cambodgienne Maylee Keo.

La collaboration entre le Marché de Nuit de Montréal et MURAL témoigne du pouvoir de la collaboration créative, de l'engagement communautaire et de la célébration de la diversité. Ensemble, ils visent à créer une atmosphère inclusive et vibrante qui rassemble les gens, favorise les échanges culturels et célèbre la riche tapisserie des scènes artistiques et culinaires de Montréal.

"MURAL est fier de pouvoir contribuer au développement du Marché de nuit asiatique en produisant l'événement avec ses créateurs originaux" soutient le Directeur général Pierre-Alain Benoit. "En plus de soutenir la production en général, nous y apportons une touche d'arts urbains grâce aux installations et œuvres de l'artiste d'origine chinoise Maylee Keo qui font partie de la programmation du projet."

Cette année, le Marché de Nuit Asiatique présente une promotion innovante de Hiotto AI permettant d'accéder à des informations sur le quartier chinois à partir d'appareils mobiles, ainsi que des panneaux imprimés, afin de créer une atmosphère communautaire dynamique et de soutenir les entreprises locales.

Rejoignez-nous du 24 au 27 août au jardin Sakura, situé sur l'Esplanade du Palais des congrès de Montréal, et la place Sun-Yat-Sen seront transformés par une fusion captivante de délices culinaires d'inspiration asiatique, d'installations artistiques immersives, de spectacles en direct et d'expériences interactives. et à la Place Sun-Yat-Sen pour un voyage exaltant à travers la 7e édition du Marché de Nuit de Montréal, en collaboration avec MURAL. Cet événement extraordinaire est à ne pas manquer et promet une fusion inoubliable d'art, de culture et de plaisirs culinaires qui laisseront une impression durable.

Marché de nuit asiatique remercie l'arrondissement de Ville-Marie pour son soutien financier dans la réalisation de cet événement. Nous remercions tout particulièrement le Palais des congrès de Montréal d'accueillir le Marché de Nuit Asiatique sur son Esplanade.

À propos du Marché de Nuit de Montréal :

Le Marché de Nuit de Montréal est une célébration annuelle qui met en valeur l'esprit vibrant, la diversité culturelle et la richesse culinaire de la ville. Grâce à une fusion de délices culinaires, d'expériences artistiques immersives et de spectacles captivants, le Marché de Nuit de Montréal est devenu un événement bien-aimé qui favorise la communauté, la créativité et l'échange culturel. Chaque édition vise à créer une atmosphère enchanteresse où les participants peuvent explorer, découvrir et célébrer l'essence vibrante de Montréal.

À propos de MURAL :

MURAL est un festival international d'art de la rue qui réunit des artistes de renom du monde entier pour transformer le paysage urbain en un musée à ciel ouvert. Grâce à ses œuvres d'art vibrantes et captivantes, MURAL vise à inspirer, engager et susciter des conversations, créant un impact positif sur les communautés locales et promouvant l'importance de l'art public.

À propos de Maylee Keo:

Maylee Keo est une illustratrice et animatrice 2D basée à Montréal. Son travail est colorée, ludique et animée, un peu comme elle. Ses valeurs reflètent dans son travail et elle n'hésite pas de partager sa plateforme pour celleux qui en ont de besoin.

